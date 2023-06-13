Такие слова в нашем языке есть. Их "легализовали", в частности, после новаций в украинском правописании в 2019 году.

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Какие украинские слова начинаются на букву "и"

Известный учитель и языковед Александр Авраменко в эфире "Завтрака с 1+1" напомнил, какие слова начинаются на букву "и" (укр.).

Ранее, по словам языковеда, существовало известное правило: слов на букву "и" не бывает. Его знали даже первоклассники.

Но с 2019 года правописание узаконило несколько слов, начинающихся на букву "и". Запомните их:

служебное слово "ич!" – Ич який хитрий! Ич яка гарна! (укр.). глагол "икати" (укр.), то есть произносить "и" вместо "і". допускают параллельные формы слов "Ирод" (Ірод), "ирій" (ірій) (укр.). Каждый из этих вариантов правильный.

Вы спросите, кто это придумал? Так украинцы произносили эти слова издавна",

– акцентировал языковед.

Так что написание вышеупомянутых слов с буквой "и" правильно, уточнил Авраменко. И подчеркнул: заботимся о том, чтобы Украина и говорила, и писала грамотно.

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