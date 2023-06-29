Министр подчеркнул, что комиссия вышла за пределы своих полномочий. Ведь вопросом запрещения пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии по закону должны заниматься другие органы.
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Лисовой остро отреагировал на предложение переименовать Запорожье
Глава МОН отметил: комиссия должна формировать и обнародовать перечень населенных пунктов, названия которых нуждаются в обязательном согласовании со стандартами государственного языка и рекомендациями по согласованию названий таких сел, поселков, городов со стандартами государственного языка.
Похоже, что члены комиссии подошли к разработке рекомендаций очень формально. Есть в названии корень "красн" или "черв"? Ок, переименовать. А есть ли там действительно историческая связь с коммунистами, никто не изучал (а это, собственно, и не задача этой комиссии),
– акцентировал Лисовой.
И подчеркнул, что это решение следует отменить и наработать новое. И это должны сделать компетентные и уполномоченные органы.
Впоследствии в Национальной комиссии по стандартам государственного языка заявили, что решили рассмотреть вопрос о переименовании Запорожья после обращения от жителей города. Глава Мозгунов подчеркнул, что решения комиссии носят рекомендательный характер.
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Нацкомиссия предложила переименовать 1400 городов и сел
- Нацкомиссия по стандартам государственного языка предложила переименовать Запорожье, Бровары Киевской области и другие 1400 городов и сел во исполнение закона "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии".
- Многие украинцы уже высказались негативно по поводу переименования Запорожья.
- Известный языковед Александр Авраменко в эфире заявил: переименовать населенный пункт можно тогда, когда докажут целесообразность и научно обосновают такое решение.
- По его словам, Бровары действительно следует переименовать – в (укр.) Броварі.
- В то же время Запорожье, отметил языковед, – исторически древнее украинское название.