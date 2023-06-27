За наявною інформацією, Запоріжжя потрапило до переліку з 1400 міст і сіл, які рекомендують перейменувати. Цей список склали фахівці-філологи й історики вишів усіх регіонів України.

Це цікаво Кличку, Попку – догани, глав низки райрад звільнили: Кабмін відреагував на ситуацію з укриттями

Для чого хочуть перейменувати міста

Перейменувати населені пункти, зокрема Запоріжжя, рекомендують на виконання закону "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії".

Власне, Запоріжжя потрапило до переліку населених пунктів, які "можуть не відповідати лексичним нормам української мови". Якщо конкретніше, то вони можуть стосуватися російської імперської політики.

Мовиться про рішення №230, видане 22 червня. Воно містить 24 додатки на кожну область України. У них вказані населені пункти, які комісія рекомендує перейменувати.

У комісії дали рекомендацію. Вони пропонують або обґрунтувати "доцільність збереження поточної назви або запропонувати нову". Зазначимо, що комісія має значний вплив на зміну українських топонімів. Її діяльність спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України.

Додамо, що комісія не аргументувала, чому топонім Запоріжжя потрапив до переліку. Тим часом місцева влада має пів року. За цей час вона має або довести доцільність назви обласного центру, або внести власну пропозицію.

У випадку, якщо до рекомендацій не прислухаються, парламент самостійно змінить назву Запоріжжя. Таким чином він виконуватиме рішення відповідної комісії.

З перейменуванням Запорізької області складніше

Процес перейменування Запорізької області буде складнішим. Для цього необхідно буде внести зміни до Конституції. А для цього необхідно набрати 300 голосів у парламенті.

Зауважимо, що у нас уже є прецеденти. Раніше змінювали назву обласного центру, але області – ні. Мовиться про Дніпро та Дніпропетровську область, а також Кропивницький і Кіровоградську область.