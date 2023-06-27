Ще низку голів райрад звільнили. Відповідну постанову оприлюднили 27 червня.

До теми Загибель людей біля укриття: суд відправив під арешт високопосадовця КМДА

Уряд відреагував на проблеми з укриттями

На своєму засіданні 27 червня Кабмін підтримав проєкти розпоряджень Президента України про звільнення:

  • Хомича Олександра Степановича з посади голови Житомирської районної державної адміністрації Житомирської області,
  • Мерзлюк Людмили Володимирівни з посади голови Білоцерківської районної державної адміністрації Київської області,
  • Сизон Тетяни Анатоліївни з посади голови Конотопської районної державної адміністрації Сумської області,
  • Ратнікова Дмитра Геннадійовича з посади голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації,
  • Павловського Сергія Анатолійовича з посади голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації.

Від тимчасового виконання обов'язків звільнили:

  • Бабія Павла Миколайовича від тимчасового виконання обов'язків голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації,
  • Коваленка Сергія Івановича від тимчасового виконання обов'язків голови Подільської районної в місті Києві державної адміністрації.