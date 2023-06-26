Уже у понеділок, 26 червня, Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів у дію рішення РНБО. У ньому, серед іншого, передбачене посилення адміністративної та кримінальної відповідальності за неналежне утримання укриттів.

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Рішення уже набрало чинності

В указі зазначено, що президент, відповідно до статті 107 Конституції України, постановив ввести в дію рішення РНБО "Щодо результатів оперативних обстежень обʼєктів фонду захисних споруд цивільного захисту та вирішення проблемних питань щодо укриття населення".

При цьому контролювати виконання цього рішення буде Секретар РНБО.

Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування,

– зазначено на сайті ОП.

Що передбачає рішення РНБО

23 червня на засіданні РНБО заслухали доповіді про фактичний стан утримання укриттів, після чого визнали незадовільною роботу чверті бомбосховищ по Україні й третини по Києву. Зокрема, незадовільною робота із забезпечення готовності укриттів є у:

Запорізькій та Сумській областях,

Житомирському районі Житомирської області,

Білоцерківському районі Київської області,

Конотопському районі Сумської області,

містах Києві, Запоріжжі, Херсоні, Чернігові, Харкові, Миколаєві, Одесі, Сумах, Дніпрі, Конотопі, Білій Церкві.

Відтак Кабмін, обласні та Київська міська військові адміністрації, а також органи місцевого самоврядування повинні вжити невідкладних заходів для притягнення до дисциплінарної відповідальності посадовців, які відповідають за утримання та експлуатацію укриттів там, де ситуацію визнали незадовільною.

І зробити це потрібно оперативно, адже за рішенням РНБО проінформувати про вжиті заходи потрібно до 30 червня 2023 року.

Окрім того, Кабмін повинен:

визначити статус укриттів як таких, що мають стратегічне значення для забезпечення захисту населення;

визначити, хто зі складу Кабміну буде координувати та контролювати процес приведення укриттів до належного стану;

забезпечити проведення системних заходів щодо перевірки належного стану укриттів;

створити комісію для перевірки стану мостових споруд;

до кінця липня забезпечити розробку чи оновлення державних будівельних норм та стандартів у сфері впровадження інженерно-технічних заходів цивільного захисту та проєктування укриттів із урахуванням світового досвіду та безпекових вимог;

до 15 липня опрацювати питання щодо виділення органам державної влади, місцевого самоврядування додаткового фінансування на облаштування укриттів у закладах з масовим перебуванням людей.

Також до кінця липня Кабмін повинен внести до Верховної Ради пропозиції щодо змін до Кримінального кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Закону України "Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності", та деяких законодавчих актів.

Ці пропозиції, зокрема, повинні стосуватися посилення адміністративної та кримінальної відповідальності посадовців та балансоутримувачів за неналежне утримання та експлуатацію укриттів, а також за незабезпечення безперешкодного цілодобового доступу населення до таких приміщень у разі оголошення сигналу тривоги.

Також пропонується надати повноваження Нацполіції та ДСНС приймати рішення про притягнення до відповідальності балансоутримувачів укриттів, якщо ті порушуватимуть відповідні вимоги.

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Окрім того, пропозиції повинні зобов'язати забудовників під час будівництва тих чи інших будівель планувати підземні захисні споруди цивільного захисту чи споруди подвійного призначення з розрахунком кількості осіб, які будуть перебувати у цих будинках. А також стосуватися "встановлення відповідальності субʼєктів містобудування за неналежне проєктування та будівництво захисних споруд цивільного захисту".

Також міністерства та інші центральні органи виконавчої влади повинні не лише утримувати у постійній готовності наявні укриття для персоналу обʼєктів критичної інфраструктури та субʼєктів господарювання, а й до кінця літа вжити заходів, щоб збільшити кількість укриттів.

Натомість за результатами обстежень укриттів обласні та Київська ОВА спільно з органами місцевого самоврядування повинні: