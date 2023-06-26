Уже в понедельник, 26 июня, Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение РНБО. В нем, среди прочего, предусмотрено усиление административной и уголовной ответственности за ненадлежащее содержание укрытий.

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Решение уже вступило в силу

В указе отмечено, что президент, согласно статье 107 Конституции Украины, постановил ввести в действие решение СНБО "О результатах оперативных обследований объектов фонда защитных сооружений гражданской защиты и решении проблемных вопросов по укрытию для населения".

При этом контролировать исполнение этого решения будет Секретарь СНБО.

Этот Указ вступает в силу с дня его опубликования,

– указано на сайте ОП.

Что предполагает решение СНБО

23 июня на заседании СНБО заслушали доклады о фактическом состоянии содержания укрытий, после чего сочли неудовлетворительной работу четверти бомбоубежищ по Украине и трети по Киеву. В частности, неудовлетворительная работа по обеспечению готовности укрытий в:

Запорожской и Сумской областях,

Житомирском районе Житомирской области,

Белоцерковском районе Киевской области,

Конотопском районе Сумской области,

городах Киеве, Запорожье, Херсоне, Чернигове, Харькове, Николаеве, Одессе, Сумах, Днепре, Конотопе, Белой Церкви.

Следовательно, Кабмин, областные и Киевская городская военные администрации, а также органы местного самоуправления должны принять неотложные меры для привлечения к дисциплинарной ответственности должностных лиц, отвечающие за содержание и эксплуатацию укрытий там, где ситуацию сочли неудовлетворительной.

И сделать это нужно оперативно, ведь, по решению СНБО, проинформировать о принятых мерах нужно до 30 июня 2023 года.

Кроме того, Кабмин должен:

определить статус укрытий как имеющих стратегическое значение для обеспечения защиты населения;

определить, кто из состава Кабмина будет координировать и контролировать процесс приведения укрытий в надлежащее состояние;

обеспечить проведение системных мероприятий по проверке надлежащего состояния укрытий;

создать комиссию по проверке состояния мостовых сооружений;

до конца июля обеспечить разработку или обновление государственных строительных норм и стандартов в сфере внедрения инженерно-технических мероприятий гражданской защиты и проектирования укрытий с учетом мирового опыта и требований безопасности;

до 15 июля проработать вопрос выделения органам государственной власти, местного самоуправления дополнительного финансирования на обустройство укрытий в учреждениях с массовым пребыванием людей.

Также до конца июля Кабмин должен внести в Верховную Раду предложения по изменениям в Уголовный кодекс Украины, Кодекс Украины об административных правонарушениях, Закон Украины "Об ответственности за правонарушения в сфере градостроительной деятельности" и некоторые законодательные акты.

Эти предложения, в частности, должны касаться усиления административной и уголовной ответственности должностных лиц и балансодержателей за ненадлежащее содержание и эксплуатацию укрытий, а также за необеспечение беспрепятственного круглосуточного доступа населения к таким помещениям в случае объявления сигнала тревоги.

Также предлагается предоставить полномочия Нацполиции и ГСЧС принимать решение о привлечении к ответственности балансодержателей укрытий, если они будут нарушать соответствующие требования.

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Кроме того, предложения должны обязать застройщиков при строительстве тех или иных зданий планировать подземные защитные сооружения гражданской защиты или сооружения двойного назначения с расчетом количества лиц, находящихся в этих домах. А также касаться "установки ответственности субъектов градостроительства за ненадлежащее проектирование и строительство защитных сооружений гражданской защиты".

Также министерства и другие центральные органы исполнительной власти должны не только содержать в постоянной готовности имеющиеся укрытия для персонала объектов критической инфраструктуры и хозяйствующих субъектов, но и до конца лета принять меры, чтобы увеличить количество укрытий.

По результатам обследований укрытий областные и Киевская ОВА совместно с органами местного самоуправления должны: