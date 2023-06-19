На инцидент уже отреагировал городской голова Сергей Надал, заявив, что правоохранители будут усиленно патрулировать в мобильных укрытиях.

Смотрите также Переезд не помог: российская ракета во второй раз уничтожила бизнес тернополянки

Кроме того, мэр обратился к горожанам и призвал сообщать о подобных случаях в полицию. Далее назвал такие действия "безобразием".

Это безобразие, когда уличные мобильные укрытия используют для попойки. Я призываю жителей Тернополя, если вы видите подобные ситуации, сразу сообщайте по номеру 102. Также обращаюсь в патрульную полицию, чтобы чаще патрулировать уличные укрытия во время тревоги и когда тревоги нет,

- Написал Надал.

Он подчеркнул, что от того, будут ли они сообщать о подобных случаях, зависит их безопасность. По его словам, помимо всех мер, должен быть и общественный контроль.

Какая ситуация с укрытиями в Украине