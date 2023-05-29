Александр Бурко до полномасштабного вторжения вместе с партнерами имела предприятие в Харькове. Дела бизнеса шли хорошо, а сама женщина после полномасштабного вторжения была волонтером в Тернополе.

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Однажды в апреле она получила нелестный звонок: прямо в ее помещение попала ракета российских оккупантов, в результате чего все сгорело дотла. Дело жизни пришлось все начинать сначала.

Запуск бизнеса в Тернополе и снова попадание ракеты

Впоследствии Александра открыла бизнес в Тернополе. Она наняла нескольких швей, которые шили постельное белье. Также в офисе незадолго до прилета ракеты россиян обустроили фотозону. Товар заказывали из разных уголков Украины, и казалось, что дела будут идти только лучше.

13 мая российские оккупанты совершили очередной ракетный обстрел Украины. Одна из ракет попала прямо в помещение Александры. Она была неподалеку и слышала взрыв. Женщина планировала заехать на работу, но судьба уберегла ее от несчастного случая.

За 15 минут до взрыва я думала приехать сюда, мне нужно было унести некоторые вещи. И почему-то мне в голову пришла мысль, что не надо ехать, потому что уже началась воздушная тревога. И через 10 – 15 минут происходит взрыв. Я не видела куда именно прилетело, я видела вспышки и слышала взрывы,

– рассказала Александра.

Даже после столь тяжелого удара женщина не собирается закрывать бизнес. Швеи сейчас работают из дома, а Александра будет делать все возможное для того, чтобы возобновить дела.