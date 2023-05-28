Послевоенное восстановление и развитие Украины – очень важный вопрос, который волнует владельцев бизнеса и работников. Эксперты и участники экономических процессов высказали свое мнение о том, какие профессии будут крайне востребованы после того, как Украина победит российских оккупантов.

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Какие профессии будут востребованы после войны

Специалисты оборонно-промышленного комплекса

Развитие украинской армии останется приоритетной задачей даже после войны, ведь крайне важно сделать невозможным посягательство на украинский суверенитет в будущем. Кроме того, опыт украинских военных неоценим для глобальной безопасности, поэтому эта сфера будет активно развиваться.

ІТ-сфера

Даже несмотря на войну и экономические проблемы США, ИТ-отрасль в Украине показала не такой стремительный спад, о котором говорили прогнозы. Когда глобальная экономика вернется на свои рельсы, а о безопасности можно будет не беспокоиться, предугадать развитие этой отрасли не так трудно.

Архитекторы и строители

Восстановление Украины после войны – дело даже не несколько лет. Нам предстоит очень большой объем работы, поэтому строители и работники соприкасающихся сфер точно не останутся без работы.

Проектные менеджеры

Сейчас к Украине приковано внимание всего мира и сотни инвесторов видят у нас большой потенциал. Уже сегодня речь идет о тысячах проектов в разных отраслях, поэтому спрос на людей, которые будут способны контролировать претворение их в жизнь, будет только расти.

Инженеры и технические работники

Украинская инфраструктура нуждается в обновлении и модернизации, не говоря уже о строительстве и внедрении новых систем. Также аналитики ожидают развития зеленой энергетики в Украине. Специалисты, которые будут работать над этими процессами, будут чуть ли не на вес золота.

Международные отношения, право и экономика

Очевидно, что очень много работы ожидает нас на глобальном уровне, ведь многие проекты мы будем воплощать в сотрудничестве с международными партнерами. Кроме того, будет происходить интеграция Украины в европейское право и глобальную торговлю, во многих областях начнется введение международных стандартов. Чтобы все эти реформы происходили быстро и эффективно, нужны специалисты, которые смогут найти быстрые способы имплементации нужных решений.