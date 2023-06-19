На інцидент уже відреагував міський голова Сергій Надал заявивши, що правоохоронці посилено патрулюватимуть у мобільних укриттях.

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Крім того, мер звернувся до мешканців міста і закликав повідомляти про подібні випадки в поліцію. Надал назвав такі дії "неподобством".

Це неподобство, коли вуличні мобільні укриття використовують для пиятики. Я закликаю тернополян, якщо ви бачите подібні ситуації, одразу повідомляйте за номером 102. Також звертаюся до патрульної поліції, щоб частіше патрулювати вуличні укриття під час тривоги і коли тривоги немає,

— написав Надал.

Він наголосив, що від того, чи повідомлятимуть вони про подібні випадки, залежить їхня безпека. За його словами, крім усіх заходів, має бути й громадський контроль.

Яка ситуація з укриттями в Україні