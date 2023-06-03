Як розповів міністр МВС Ігор Клименко, зачиненими виявилися 252 об'єкти цивільного захисту. Ба більше, 893 укриття виявились непридатними до використання.

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Перевірки триватимуть

Усі порушення зафіксовані. Складені акти передані відповідальним органам для усунення недоліків,

– наголосив Клименко.

Він також додав, що понад 5300 рятувальників, поліцейських та представників місцевих органів виконавчої влади проводять ревізії бомбосховищ на території України. Такі перевірки триватимуть й надалі.

В Україні триває перевірка укриттів / Фото МВС

Інспекцію провів і мер Києва

Віталій Кличко розповів, що "без попередження заїхав оглянути деякі укриття, на які отримали скарги від киян". Очільник столиці зауважив, що влада міста працюватиме над покращенням умов.

Крім того, Кличко розповів про механізм зворотного зв'язку у додатку "Київ цифровий".

Будь ласка, долучайтеся. Ідіть перевіряйте, фотографуйте стан укриттів і чи доступні вони в вашому мікрорайоні, будинку чи в швидкій доступності від нього. І надсилайте інформацію. Групи контролю оперативно реагуватимуть і будемо виправляти ситуацію,

– йдеться у повідомленні.

Кличко проінспектував укриття у Києві: дивіться відео

Скандал з зачиненими укриттями: коротко