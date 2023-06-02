Речниця Міністерства внутрішніх справ України Мар'яна Рева повідомила, що перевірки укриттів проводитимуть ДСНС та поліція. Про це вона розповіла в прямому ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Хто відповідальний за укриття

Мар'яна Рева заявила, що позиція Міністерства внутрішніх справ щодо укриттів протягом всього повномасштабного вторгнення залишалася незмінною.

Доступ до укриттів має бути безперешкодним цілодобово. Яким чином власники укриттів забезпечать виконання цієї вимоги – це вже їхня справа,

– заявила речниця МВС.

Є кілька варіантів, як власники укриттів можуть забезпечити доступ – або тримати їх постійно відчиненими, або призначити відповідальну особу, яка під час кожної тривоги відчинятиме двері. Та попри те, що МВС не відповідає за укриття, речниця анонсувала створення посилених груп для проведення перевірок.

Мар'яна Рева заявила, що ці групи проводитимуть не тільки стандартні перевірки, але і раптові, щоб визначити, як власники укриттів виконують свої обов'язки. Також вона зазначила, що контроль за роботою укриттів існував і раніше, проте нещодавня трагедія у Києві змусила міністерство переглянути заходи безпеки.

"Ми побачили, що тут є прогалина. Тому обов'язково проведемо ці рейди. Щодо патрульної поліції. Патрульна поліція реагуватиме на виклики. Тобто якщо людина прийшла до укриття, бачить, що воно зачинене під час повітряної тривоги, вона набирає "102", приїжджає патруль", – зазначила речниця МВС.

У Києві троє людей загинули через зачинене укриття