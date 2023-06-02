Пресс-секретарь Министерства внутренних дел Украины Марьяна Рева сообщила, что проверки укрытий будут проводить ГСЧС и полиция. Об этом она рассказала в прямом эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Кто ответственен за укрытия

Марьяна Рева заявила, что позиция Министерства внутренних дел по укрытиям на протяжении всего полномасштабного вторжения оставалась неизменной.

Доступ к укрытиям должен быть беспрепятственным круглосуточно. Каким образом владельцы укрытий обеспечат выполнение этого требования – это уже их дело,

– заявила спикер МВД.

Есть несколько вариантов, как владельцы укрытий могут обеспечить доступ – либо держать их постоянно открытыми, либо назначить ответственное лицо, которое во время каждой тревоги будет открывать дверь. Но, несмотря на то, что МВД не отвечает за укрытия, представительница анонсировала создание усиленных групп для проведения проверок.

Марьяна Рева заявила, что эти группы будут проводить не только стандартные проверки, но и внезапные, чтобы определить, как владельцы укрытий выполняют свои обязанности. Также она отметила, что контроль за работой укрытий существовал и раньше, однако недавняя трагедия в Киеве заставила министерство пересмотреть меры безопасности.

"Мы увидели, что здесь есть пробел. Поэтому обязательно проведем эти рейды. Что касается патрульной полиции. Патрульная полиция будет реагировать на вызовы. То есть если человек пришел к укрытию, видит, что оно закрыто во время воздушной тревоги, он набирает "102", приезжает патруль", – отметила пресс-секретарь МВД.

В Киеве три человека погибли из-за закрытого укрытия