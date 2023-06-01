Об этом в эфире национального телемарафона заявил директор Департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук. Он подчеркнул, что ранее опасались действий вандалов и бездомных, сообщает 24 Канал.

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Укрытия больше не будут запирать

Ткачук подчеркнул, что власти уже приняли соответствующее решение. Теперь все укрытия будут открыты постоянно.

Сегодня принято решение, чтобы укрытия были постоянно открыты. До этого были разговоры, что мы не можем их держать постоянно открытыми, потому что там сделаны ремонтные работы и бездомные будут организовывать там приюты.

– заявил Ткачук.

Он подчеркнул, что такое решение было принято из-за того, что враг в последнее время атакует баллистическими ракетами. В таких случаях укрытия могут не созревать от открытия, ведь, например, ПВО имеет всего несколько минут, чтобы сбить ракету типа "Искандер".

Если укрытие будет все же закрыто, то Ткачук посоветовал звонить по телефону 101 или в колл-центр Киевского городского совета – 1551. В таких случаях на место вызова приедут спасатели и срежут замок. Ткачук подчеркнул, что подобные действия будут законными даже на объектах частной собственности.

В Киеве люди погибли возле замкнутого укрытия

В ночь на 1 июня россияне атаковали территорию Украины 10 баллистическими ракетами "Искандер". Воздушные Силы ликвидировали все цели, однако обломки от сбитых ракет нанесли немалый ущерб – повреждена детская поликлиника, десятки многоэтажек, автомобили и многие другие инфраструктуры. Более того, от обломков российских "Искандеров" погибли 3 человека - две женщины и 9-летняя девочка. Свидетели трагедии заявляют, что люди погибли из-за того, что дверь укрытия была заперта.

Из-за трагического инцидента начали расследование. В КГГА прошли обыски по делу с закрытым укрытием на территории поликлиники. Обыски также проходят в Департаменте муниципальной безопасности и здравоохранения.

Стоит отметить, что работница медучреждения объяснила, что укрытие заперли, потому что там были "ценные вещи" – в частности компьютеры, холодильники и трубы. По ее словам, одна часть укрытия никогда не запирается. Следовательно, можно предположить, что хранилище имеет по меньшей мере два входа.