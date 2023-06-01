Работница поликлиники №3 Татьяна показала журналистам бомбоубежище, в которое якобы не смогли попасть люди во время обстрела Киева. Она утверждает, что одна из частей укрытия всегда открыта.
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В больнице уверяют, что часть укрытия всегда открыта
По ее словам, можно сделать вывод, что вторая часть укрытия закрыта, ведь там "ценные вещи". В частности, это холодильники, компьютеры, трубы.
Женщина не уточнила, какой вход закрывается. Следовательно, можно предположить, что в укрытие есть два входа.
Сотрудница поликлиники №3 показала укрытие: смотрите видео (Источник видео: "Київ24")
В то же время Татьяна подчеркнула, что одна часть укрытия никогда не закрывается. Отвечая на вопрос, почему люди не могли попасть в бомбоубежище, она сказала, что, возможно, кто-нибудь "новенький" пытался пройти в укрытие.
Женщина уточнила, те, кто всегда приходит в укрытие, знают, что вход открыт постоянно.
Что известно о закрытой поликлинике в Киеве
- Российские военные ночью 1 июня выпустили по Киеву 10 ракет "Искандер-М" и "Искандер-К". Все ракеты были уничтожены, однако обломки нанесли существенные разрушения в Деснянском и Днепровском районах Киева.
- Именно в Деснянском районе в результате падения обломков погибли три человека. Житель Деснянского района Ярослав в результате обстрела Киева потерял жену. По его словам, женщина с ребенком погибли на улице, когда шли в укрытие.
- Мужчина рассказал, что укрытие было закрыто. Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что все три человека погибли, когда пытались пройти в укрытие, которое было закрыто.
- Местные жители рассказали журналистам, что укрытие было закрыто не в первый раз.
- Важно отметить, что глава КГВА Сергей Попко сообщил, что вход в укрытие был только один. Он не стал утверждать, что укрытие было закрыто.
- Также глава Деснянской районной в городе Киеве государственной администрации Дмитрий Ратников заявил, что укрытие якобы могло быть открытым. В частности, об этом сказал директор поликлиники №3.
- Вместе с тем полиция Киева уже открыла уголовное производство. Киевские власти обещают привлечь виновных к ответственности.