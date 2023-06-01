Про це в ефірі національного телемарафону заявив директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук. Він підкреслив, що раніше побоювалися дій вандалів та безхатьків, повідомляє 24 Канал.

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Укриття більше не будуть замикати

Ткачук підкреслив, що влада вже ухвалила відповідне рішення. Відтепер всі укриття будуть відкриті постійно.

Сьогодні прийнято рішення, щоб укриття були постійно відчиненими. До цього були розмови, що ми не можемо їх тримати постійно відчиненими, бо там зроблені ремонтні роботи й безхатченки будуть організовувати там притулки,

– заявив Ткачук.

Він підкреслив, що таке рішення ухвалили через те, що ворог останнім часом атакує балістичними ракетами. У таких випадках укриття можуть не встигнути відчини, адже, наприклад, ППО мають всього кілька хвилин, щоб збити ракету типу "Іскандер".

Якщо укриття буде все ж зачинене, то Ткачук порадив телефонувати 101 або у кол-центр Київської міської ради – 1551. У таких випадках на місце виклику приїдуть рятувальники та зріжуть замок. Ткачук підкреслив, що такі дії будуть законними навіть на об'єктах приватної власності.

У Києві люди загинули біля замкненого укриття

У ніч проти 1 червня росіяни атакували територію України 10 балістичними ракетами "Іскандер". Повітряні Сили ліквідували усі цілі, проте уламки від збитих ракет завдали чималих збитків – пошкоджено дитячу поліклініку, десятки багатоповерхівок, автомобілі та багато іншої інфраструктури. Ба більше, від уламків російських "Іскандерів" загинуло 3 особи – дві жінки та 9-річна дівчинка. Свідки трагедії заявляють, що люди загинули через те, що двері укриття біли замкнені.

Через трагічний інцидент розпочали розслідування. У КМДА пройшли обшуки по справі з замкненим укриттям на території поліклініки. Обшуки також проходять у Департаменті муніципальної безпеки та охорони здоров'я.

Варто зазначити, що працівниця медзакладу пояснила, що укриття замкнули, бо там були "цінні речі" – зокрема, комп'ютери, холодильники та труби. За її словами, одна частина укриття ніколи не замикається. Відтак можна припустити, що сховище має щонайменше два входи.