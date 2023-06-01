Серед травмованих внаслідок обстрілу у Києві також є дитина. Усе, що відомо про жертв і постраждалих, розповідає 24 Канал.
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Росіяни вбили трьох людей, зокрема, 9-річну дівчинку
У КМВА повідомили, що станом на 7 годину ранку у Деснянському районі 3 загиблих, зокрема, одна дитина. Окрім того, 10 людей травмованих. Серед постраждалих дитина. Ще двоє травмованих осіб – у Дніпровському районі.
Вночі постраждалим надавали невідкладну допомогу / Фото КМВА
У поліції повідомили, що росіяни вбили трьох людей, серед них 9-річна дівчинка.
Внаслідок обстрілів окупантів медустанови у Деснянському районі міста загинула 33-річна жінка та 34-матір з донькою. Ще одинадцять громадян отримали поранення різного ступеня тяжкості,
– зазначили в поліції.
Також у кількох районах пошкоджені будівлі та припарковані автомобілі. Поліцейські вже документують наслідки ворожої атаки.
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Окупанти вдарили по Києву "Іскандерами"
- У Генштабі ЗСУ повідомили, що вночі російські терористи атакували Київщину "Іскандерами". Загалом ворог випустив 10 ракет.
- У Повітряних силах уточнили, що окупанти вдарили крилатими та балістичними ракетами – з "Іскандер-К" та "Іскандер-М" відповідно. Також додали, що ворог здійснив запуск з північного напрямку – Брянської області.
- Силами та засобами протиповітряної оборони вдалося збити всі 7 балістичних і три крилатих ракети.