Как рассказал министр МВД Игорь Клименко, закрытыми оказались 252 объекта гражданской защиты. Более того, 893 укрытия оказались непригодными к использованию.

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Проверки будут продолжаться

Все нарушения зафиксированы. Составленные акты переданы ответственным органам для устранения недостатков,

– подчеркнул Клименко.

Он также добавил, что более 5300 спасателей, полицейских и представителей местных органов исполнительной власти проводят ревизии бомбоубежищ на территории Украины. Такие проверки будут продолжаться и дальше.

В Украине продолжается проверка укрытий / Фото МВД

Инспекцию провел и мэр Киева

Виталий Кличко рассказал, что "без предупреждения въехал осмотреть некоторые укрытия, на которые получили жалобы от киевлян". Глава столицы отметил, что власти города будут работать над улучшением условий.

Кроме того, Кличко рассказал о механизме обратной связи в приложении "Киев цифровой".

Пожалуйста, присоединяйтесь. Идите проверяйте, фотографируйте состояние укрытий и доступны ли они в вашем микрорайоне, доме или в быстрой доступности от него. И отправляйте информацию. Группы контроля будут оперативно реагировать и будем исправлять ситуацию,

– говорится в сообщении.

Кличко проинспектировал укрытие в Киеве: смотрите видео

Скандал с закрытыми укрытиями: коротко