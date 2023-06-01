У ніч проти 1 червня росіяни атакували Київ ракетами "Іскандер". Хоча ППО знищила усі ворожі цілі, від уламків збитих ракет загинуло 3 людини, серед яких – 9-річна дівчинка. У момент, коли уламки впали поблизу людей, вони намагалися потрапити в укриття, але воно було зачинене.

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В Україні проведуть перевірку

На засіданні уряду український прем'єр заявив, що укриття у будь-який час доби під час повітряної тривоги мають бути доступними для всіх людей. Тому Кабмін ухвали протокольне рішення про перевірку роботи всіх укриттів у країні й, зокрема, в Києві.

Під час цієї атаки мала місце неприпустима ситуація, коли люди не змогли потрапити до укриття. Вночі росіяни в Києві вбили 9-річну дівчинку та ще двох дорослих. Велике горе. Щирі співчуття рідним та близьким!

– заявив Шмигаль.

Також він повідомив, що уряд напрацьовуватиме зміни до законодавства для посилення кримінальної відповідальності щодо осіб, які своєю недбалістю наражають дітей та дорослих на смертельну небезпеку. Шмигаль підкреслив, що покарання буде суворим, щоб такі кричущі випадки, як 1 червня у Києві, більше не повторилися.

У Києві більше не замикатимуть укриття

Директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук заявив, що у місті більше не будуть замикати укриття. Раніше таке рішення не ухвалювали, бо "там зроблені ремонтні роботи й безхатченки будуть організовувати там притулки". Проте після трагедії 1 червня уряд переглянув позицію й ухвалив рішення, що укриття триматимуть відкритими постійно.

Окрім того, Ткачук підкреслив, що містяни можуть повідомити про замкнене укриття на гарячу лінію рятувальників 101 чи Київської міської ради – 1551. У такому випадку на місце інциденту прибудуть рятувальники та зріжуть замок, якщо укриття буде замкнене.