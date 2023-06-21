Голосіївський районний суд Києва відправив директора Департаменту муніципальної безпеки КМДА Ткачука під цілодобовий домашній арешт на два місяці. Його підозрюють у службовій недбалості через загибель людей біля зачиненого укриття.

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Ткачук відбуватиме арешт вдома

За версією слідства, Ткачук не забезпечив роботу доступних укриттів у Деснянському районі столиці, що призвело до загибелі трьох людей внаслідок повітряної атаки Росії.

Сам Роман Ткачу вважає підозру необґрунтованою. Адвокати заявили, що подаватимуть апеляцію.

Керівник Деснянської окружної прокуратури Києва Антон Єфімов раніше заявив, що Ткачуку, якого раніше не притягали до кримінальної відповідальності, не можуть оголосити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Річ у тім, що правопорушення, за яке передбачено кримінальне покарання до 5 років позбавлення волі, у випадку Ткачука не передбачає такий захід.

Напередодні Ткачуку вручили підозру у неналежному виконанні службових обов'язків.

У КМДА повідомили, що Ткачук працює рятувальником близько 17 років. Він очолив управління з питань цивільного захисту КМДА у 2018 році та безпосередньо брав участь в операціях з ліквідації надзвичайних ситуацій у столиці.

У прокуратурі вважають, що Ткачук під час перебування на посаді не визначив реальні потреби фонду захисних споруд у столиці. Через це із 4655 укриттів лише 3041 об'єкт виявився придатним для використання. Решта — непридатні чи обмежено придатні.

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