Трагедія сталася 1 червня 2023 року у Деснянському районі Києва. Внаслідок ворожого обстрілу ще 7 людей отримали травми різного ступеню тяжкості.

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Посадовцю КМДА повідомили про підозру

За даними слідства, директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА несе персональну відповідальність за організацію та результати роботи свого підрозділу у сфері цивільного захисту на території Києва.

Упродовж часу перебування на посаді він не визначив реальні потреби фонду захисних споруд цивільного захисту у столиці. Внаслідок цього з 4655 захисних споруд цивільного захисту лише 3041 об'єкт виявився придатним для використання, а решта є непридатними та обмежено придатними,

– наголосили в Офісі генпрокурора.



Посадовцю КМДА повідомили про підозру / Фото Офісу генпрокурора

Там додали, що для того, щоб приховати свою службову недбалість та створити хибне уявлення про ефективність роботи, підозрюваний надав підлеглим вказівку:

створити в мережі мапу укриттів Києва,

забезпечити її наповнення інформацією про розташування захисних споруд цивільного захисту.

Введені в оману цією картою кияни після оголошення повітряної тривоги йшли за адресами, за якими укриттів не існувало або вони були зачинені чи не придатні для використання, чим наражали себе на небезпеку.

"З цього приводу з 24 лютого 2022 року по 1 червня 2023 року на адресу очолюваного підозрюваним Департаменту надійшло понад 400 скарг громадян, а також звернення голів РДА, які були залишені без належного реагування", – мовиться у повідомленні.

Наразі правоохоронці розв'язують питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.



Підозрюваний відповідав за роботу свого підрозділу / Фото Офісу генпрокурора

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Підозру вручили на робочому місці

У КМДА повідомили, що слідче управління Головного управління Національної поліції у Києві вручило підозру директору Департаменту муніципальної безпеки Київської міської державної адміністрації Роману Ткачуку 20 червня. Його підозрюють у неналежному виконанні службових обов'язків.

Ідеться про питання фонду захисних споруд – сховищ та укриттів – та випадок в Деснянському районі столиці, коли внаслідок російських обстрілів загинули люди. Підозру Роману Ткачуку правоохоронці вручили на робочому місці. Наразі визначається запобіжний захід. Роман Ткачук та Департамент муніципальної безпеки співпрацюють зі слідством та надають доступ до запитуваної наявної документації,

– мовиться у повідомленні.

У КМДА додали, що Роман Ткачук працює рятувальником близько 17 років. Він очолив управління з питань цивільного захисту КМДА у 2018 році та безпосередньо брав участь в операціях з ліквідації надзвичайних ситуацій у столиці. Також посадовець має:

відзнаку МНС України "За відвагу в надзвичайній ситуації" II ступеня,

відзнаку МНС України "За відвагу в надзвичайній ситуації" І ступеня,

почесну відзнаку Всеукраїнської асоціації ветеранів війни та МНС України "Орден – "Честь і слава".

На час воєнного стану Департамент муніципальної безпеки підпорядкований КМВА.

Зверніть увагу! Після трагедії директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук заявив, що відтепер усі укриття у місті Києві будуть відкриті постійно. Окрім цього, Кабмін ухвалив рішення щодо перевірки всіх сховищ в Україні. Глава уряду Денис Шмигаль наголосив, що вони мають бути доступними для всіх людей будь-коли.