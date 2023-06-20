Трагедия произошла 1 июня 2023 в Деснянском районе Киева. В результате вражеского обстрела еще 7 человек получили травмы разной степени тяжести.

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Чиновнику КГГА сообщили о подозрении

По данным следствия директор Департамента муниципальной безопасности КГГА несет персональную ответственность за организацию и результаты работы своего подразделения в сфере гражданской защиты на территории Киева.

За время пребывания в должности он не определил реальные потребности фонда защитных сооружений гражданской защиты в столице. В результате из 4655 защитных сооружений гражданской защиты только 3041 объект оказался пригодным для использования, а остальные непригодны и ограниченно пригодны,

– отметили в Офисе генпрокурора.



Чиновнику КГГА сообщили о подозрении / Фото Офиса генпрокурора

Там добавили, что для того, чтобы скрыть свою служебную халатность и создать ошибочное представление об эффективности работы, подозреваемый дал подчиненным указание:

создать в сети карту укрытий Киева,

обеспечить ее наполнение информацией о расположении защитных сооружений гражданской защиты.

Введенные в заблуждение этой картой киевляне после объявления воздушной тревоги направлялись по адресам, по которым укрытий не существовало или они были закрыты или не пригодны для использования, чем подвергали себя опасности.

"По этому поводу с 24 февраля 2022 по 1 июня 2023 в адрес возглавляемого подозреваемым Департамента поступило более 400 жалоб граждан, а также обращения председателей РГА, которые были оставлены без должного реагирования", — говорится в сообщении.

Правоохранители решают вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.



Подозреваемый отвечал за работу своего подразделения / Фото Офиса генпрокурора

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Подозрение вручили на рабочем месте

В КГГА сообщили, что следственное управление Главного управления Национальной полиции в Киеве вручило подозрение директору Департамента муниципальной безопасности Киевской городской государственной администрации Роману Ткачуку 20 июня. Его подозревают в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей.

Речь идет о вопросе фонда защитных сооружений – хранилищ и укрытий – и случае в Деснянском районе столицы, когда в результате российских обстрелов погибли люди. Подозрение Роману Ткачуку правоохранители вручили на рабочем месте. В настоящее время определяется мера пресечения. Роман Ткачук и Департамент муниципальной безопасности сотрудничают со следствием и предоставляют доступ к запрашиваемой имеющейся документации,

– говорится в сообщении.

В КГГА добавили, что Роман Ткачук работает спасателем около 17 лет. Он возглавил управление по гражданской защите КГГА в 2018 году и непосредственно участвовал в операциях по ликвидации чрезвычайных ситуаций в столице. Также должностное лицо получало:

отличие МЧС Украины "За отвагу в чрезвычайной ситуации" II степени,

отличие МЧС Украины "За отвагу в чрезвычайной ситуации" I степени,

почетное отличие Всеукраинской ассоциации ветеранов войны и МЧС Украины "Орден - "Честь и слава".

На время военного положения Департамент муниципальной безопасности подчинен КМВА.

Обратите внимание! После трагедии директор Департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук заявил, что теперь все укрытия в городе Киеве будут открыты постоянно. Кроме этого, Кабмин принял решение по проверке всех хранилищ в Украине. Глава правительства Денис Шмигаль подчеркнул, что они должны быть доступны для всех людей в любое время.