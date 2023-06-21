Голосеевский районный суд Киева отправил директора Департамента муниципальной безопасности КГГА Ткачука под круглосуточный домашний арест на два месяца. Его подозревают в служебной халатности из-за гибели людей у закрытого укрытия.

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Ткачук будет отбывать арест дома

По версии следствия, Ткачук не обеспечил работу доступных укрытий в Деснянском районе столицы, что привело к гибели трех человек в результате воздушной атаки России.

Сам Роман Ткачук считает подозрение необоснованным. Адвокаты заявили, что будут подавать апелляцию.

Руководитель Деснянской окружной прокуратуры Киева Антон Ефимов ранее заявил, что Ткачуку, которого ранее не привлекали к уголовной ответственности, не могут объявить меру пресечения в виде содержания под стражей.

Дело в том, что правонарушение, за которое предусмотрено уголовное наказание до 5 лет лишения свободы, в случае Ткачука не предусматривает такую меру.

Накануне Ткачуку вручили подозрение в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей.

В КГГА сообщили, что Ткачук работает спасателем около 17 лет. Он возглавил управление по вопросам гражданской защиты КГГА в 2018 году и непосредственно участвовал в операциях по ликвидации чрезвычайных ситуаций в столице.

В прокуратуре считают, что Ткачук во время пребывания в должности не определил реальные потребности фонда защитных сооружений в столице. Поэтому из 4655 укрытий только 3041 объект оказался пригодным для использования. Остальные – непригодны или ограниченно пригодны.

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