По имеющимся данным, правоохранители уже пообщались с очевидцами, пострадавшими и персоналом медицинского учреждения. По результатам следственных действий, четырем задержанным сообщили о подозрении.
Смотрите также Закрытое укрытие и задержание виновных: все, что известно об атаке по Киеву в День защиты детей
Двери бомбоубежища действительно были закрыты
На месте происшествия следователи изъяли служебную документацию, а также нашли ключи, которыми можно было открыть укрытие с обеих сторон. В дальнейшем правоохранители зашли в бомбоубежище и убедились, что входная дверь действительно была закрыта,
– говорят в полиции.
В ходе досудебного расследования, говорят в полиции, следователи задержали четырех человек:
- первую заместительницу Деснянской районной государственной администрации,
- директора больницы,
- заместителя директора по техническим вопросам,
- а также охранника медицинского учреждения.
По согласованию с Деснянской окружной прокуратурой, всем задержанным сообщили о подозрении. Их обвиняют в совершении уголовного преступления.
О подозрении объявили четырем задержанным: смотрите видео
В служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия, обвиняют первую замглавы Деснянской районной государственной администрации, директора медучреждения, а также его заместителя по техническим вопросам.
Что касается охранника, его обвиняют в уголовном правонарушении – оставлении в опасности, из-за чего погибли люди.
Кроме того, расследуют преступление, которое совершила Россия. Оно подпадает под нарушение законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством. Досудебные расследования все еще продолжаются.
Что известно о жертвах из-за закрытого укрытия
- К сожалению, из-за закрытого укрытия не смогли спастись три человека. Речь идет о 33-летней женщине, 34-летней матери и ее 9-летней дочери.
- Наш журналист заметил, что люди во время воздушной тревоги пытались укрыться от опасности в убежище. Но, к сожалению, смогли добраться до укрытия не все.
- Как выяснилось, открытым был только один вход. А другой был закрыт. Как рассказали очевидцы, люди стучали в дверь и умоляли их впустить, но охранник закрылся изнутри.
- Они также рассказывали, что охранник находился в состоянии алкогольного опьянения. И что не в первый раз это убежище закрыто во время воздушной тревоги.