По имеющимся данным, правоохранители уже пообщались с очевидцами, пострадавшими и персоналом медицинского учреждения. По результатам следственных действий, четырем задержанным сообщили о подозрении.

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Двери бомбоубежища действительно были закрыты

На месте происшествия следователи изъяли служебную документацию, а также нашли ключи, которыми можно было открыть укрытие с обеих сторон. В дальнейшем правоохранители зашли в бомбоубежище и убедились, что входная дверь действительно была закрыта,

– говорят в полиции.

В ходе досудебного расследования, говорят в полиции, следователи задержали четырех человек:

первую заместительницу Деснянской районной государственной администрации,

директора больницы,

заместителя директора по техническим вопросам,

а также охранника медицинского учреждения.

По согласованию с Деснянской окружной прокуратурой, всем задержанным сообщили о подозрении. Их обвиняют в совершении уголовного преступления.

О подозрении объявили четырем задержанным: смотрите видео

В служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия, обвиняют первую замглавы Деснянской районной государственной администрации, директора медучреждения, а также его заместителя по техническим вопросам.

Что касается охранника, его обвиняют в уголовном правонарушении – оставлении в опасности, из-за чего погибли люди.

Кроме того, расследуют преступление, которое совершила Россия. Оно подпадает под нарушение законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством. Досудебные расследования все еще продолжаются.

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