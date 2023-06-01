Журналисты пообщались с очевидцами. Они рассказали, что не так с укрытием в поликлинике №3 в Деснянском районе Киева. В частности, шокировали тем, что произошло этой ночью.

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Охранник закрылся в укрытии

По словам одного из мужчин, находившегося на месте трагедии, охранник находился в состоянии алкогольного опьянения. Он закрылся изнутри в укрытии и никого не впускал. И это несмотря на то, что в дверь стучали женщины и дети.

Как выяснилось, это не единичный случай. Одна из жительниц рассказала, что людей неоднократно прогоняли из укрытия. Она отметила, что люди писали жалобы и обращения. Они требовали нормальных условий работы убежища.

Корреспондентам она отметила, что аварийные выходы из укрытия были закрыты. Также отметила, что жители обращались с этой проблемой в службу поддержки 15-51. Впрочем, там отвечали, что в администрации уверяют в отсутствии проблем с укрытием.

К сожалению, говорится не только об отсутствии надлежащих условий, но и о доступе в укрытие. Попасть в него не могли люди и раньше.

Осенью было такое, зимой не помню. Это уже не первый раз, что закрыто. А охранник еще утверждал, что это решение администрации. Что администрация дала указание закрыть входы… Я хочу спрятаться, почему мне закрыта дверь, я хочу жить,

– подчеркнула она.

Закрытые убежища – преступление

По словам городского главы Виталия Кличко, в поликлинику в Деснянском районе выехали специалисты по муниципальной безопасности. Они выясняют, почему у жителей не было доступа к укрытию в медицинском учреждении.

Ответственность за работу укрытия несет руководитель медучреждения и глава района, который должен контролировать работу укрытий, которые находятся на карте города и должны работать,

– отметил он.

Глава Деснянского РВА Дмитрий Ратников поделился комментарием директора поликлиники №3. По его словам, работник ночной смены открыл центральный вход. Поэтому части жителей удалось попасть в укрытие, а части – нет.

Он также отметил, что с руководством и специалистами департамента муниципальной безопасности КГВА проводится работа. По его словам, на доклад вызваны все ответственные лица. Будут приняты "жесткие решения".

Министр внутренних дел Игорь Клименко также прокомментировал ситуацию. По его словам, закрытые бомбоубежища во время войны не просто безразличие, а преступление. Полиция Киева начала уголовное производство.