Еще ряд председателей райсоветов уволили. Соответствующее постановление было обнародовано 27 июня.

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Правительство отреагировало на проблемы с укрытиями

На своем заседании 27 июня Кабмин поддержал проекты распоряжений Президента Украины об увольнении:

Александра Хомича с должности главы Житомирской районной государственной администрации Житомирской области,

Житомирской области, Людмилы Мерзлюк с должности главы Белоцерковской районной государственной администрации Киевской области,

Киевской области, Татьяны Сизон с должности главы Конотопской районной государственной администрации Сумской области,

Сумской области, Дмитрия Ратникова с должности председателя Деснянской районной в городе Киеве государственной администрации,

в городе Киеве государственной администрации, Сергея Павловского с должности главы Святошинской районной в городе Киеве государственной администрации.

От временного исполнения обязанностей освободили:

Павла Бабия от временного исполнения обязанностей главы Днепровской районной в городе Киеве государственной администрации,

Сергея Коваленко от временного исполнения обязанностей главы Подольской районной в городе Киеве государственной администрации.

Также выговоры объявили:

главе Киевской городской государственной администрации Виталию Кличко,

начальнику Киевской городской военной администрации Сергею Попку,

председателю Голосеевской районной в городе Киеве государственной администрации Сергею Садовому,

председателю Оболонской районной в городе Киеве государственной администрации Кириллу Фесику,

председателю Печерской районной в городе Киеве государственной администрации Натальи Кондрашовой,

председателю Соломенской районной в городе Киеве государственной администрации Ирине Чечотке,

первому заместителю председателя Дарницкой районной в городе Киеве государственной администрации Николаю Калашнику,

первому заместителю председателя Шевченковской районной в Киеве государственной администрации Александру Поповцеву.

Кроме этого, с должности заместителя Министра экономики уволили Александра Грибана. На новые должности назначили:

Людмилу Сугак – заместителем Министра юстиции по европейской интеграции;

Руслана Мовчана – первый заместитель председателя Запорожской областной государственной администрации.

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