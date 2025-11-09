Сообщает 24 Канал со ссылкой на украинского историка и главу Института национальной памяти Александра Алферова.

Были ли у Владимира Великого длинные волосы?

Алферов рассказал, что привычное нам изображение князя Владимира Великого с длинными кудрями – фальсификат. На самом деле такая прическа является художественным домыслом, который появился по недоразумению.

Историк объяснил, что реальные изображения князя известны с его сребреников – древних монет Киевской Руси.

Серебряники с изображением Владимира Великого / Фото Wikipedia

На них по обе стороны лица видно не пряди волос, а пропендулии – подвески, которые свисали с корон того времени.

Художники этого не знали и, конечно же, рисовали один за другим длинные волосы у Владимира Великого,

– отметил историк.

Алферов добавляет, что настоящую прическу Владимира Великого историки вряд ли смогут установить. Впрочем, он предполагает, что она могла быть похожей на ту, что была у его отца – князя Святослава Храброго.

Как выглядел Святослав Храбрый?

Как пишет Газета "Время", 27 июля 971 года Великий князь Киевский Святослав Храбрый заключил мирное соглашение с императором Византии Иоанном Цимисхием.

По свидетельству придворного хрониста Льва Диакона, который присутствовал при событии, Святослав прибыл по реке на скифской лодке вместе со своими приближенными.

Встреча князя Святослава с византийским императором Иоанном I Цимисхием / Картина Клавдия Лебедева

Он был среднего роста, с лохматыми бровями и светло-синими глазами. Борода князя была почти без волос, а над верхней губой росли густые и длинные волосы.

Голова у него была совсем голая, но с одной стороны ее свисала прядь волос – признак знатности рода; крепкий затылок, широкая грудь и все остальные части тела были вполне соразмерны,

– писал хронист Лев Диакон.

Кроме того, князь носил золотую серьгу с карбункулом и жемчугом в одном ухе.

