Сообщает 24 Канал со ссылкой на украинского историка и главу Института национальной памяти Александра Алферова.
Были ли у Владимира Великого длинные волосы?
Алферов рассказал, что привычное нам изображение князя Владимира Великого с длинными кудрями – фальсификат. На самом деле такая прическа является художественным домыслом, который появился по недоразумению.
Историк объяснил, что реальные изображения князя известны с его сребреников – древних монет Киевской Руси.
Серебряники с изображением Владимира Великого / Фото Wikipedia
На них по обе стороны лица видно не пряди волос, а пропендулии – подвески, которые свисали с корон того времени.
Художники этого не знали и, конечно же, рисовали один за другим длинные волосы у Владимира Великого,
– отметил историк.
Алферов добавляет, что настоящую прическу Владимира Великого историки вряд ли смогут установить. Впрочем, он предполагает, что она могла быть похожей на ту, что была у его отца – князя Святослава Храброго.
Как выглядел Святослав Храбрый?
Как пишет Газета "Время", 27 июля 971 года Великий князь Киевский Святослав Храбрый заключил мирное соглашение с императором Византии Иоанном Цимисхием.
По свидетельству придворного хрониста Льва Диакона, который присутствовал при событии, Святослав прибыл по реке на скифской лодке вместе со своими приближенными.
Встреча князя Святослава с византийским императором Иоанном I Цимисхием / Картина Клавдия Лебедева
Он был среднего роста, с лохматыми бровями и светло-синими глазами. Борода князя была почти без волос, а над верхней губой росли густые и длинные волосы.
Голова у него была совсем голая, но с одной стороны ее свисала прядь волос – признак знатности рода; крепкий затылок, широкая грудь и все остальные части тела были вполне соразмерны,
– писал хронист Лев Диакон.
Кроме того, князь носил золотую серьгу с карбункулом и жемчугом в одном ухе.
Сколько было наложниц у Владимира Великого?
Киевский князь Владимир Великий, известный как креститель Руси, до своего обращения в христианство имел около тысячи наложниц. Он имел несколько гаремов, около 300 наложниц в Вышгороде, еще 300 в Белгороде и 200 в Берестовом.
В летописях Владимира Великого осуждают за блуд и неверность. Историки считают, что кроме наложниц, Владимир имел также 8 законных жен.
Однако после крещения князь полностью изменил свою жизнь. Он отказался от гаремов и сосредоточился на браках с законными женами.