У одного из киевских князей, например, была почти тысяча наложниц. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Повесть временных лет".

Кто из князей имел почти тысячу наложниц?

Киевский князь Владимир Великий, который известен тем, что крестил Русь, на самом деле имел почти тысячу наложниц. В частности, упоминаются гаремы с 300 наложницами в Вышгороде, 300 в Белгороде и 200 в Берестовом, то есть он удерживал до 800 наложниц.


Владимир Великий имел наложниц / Скриншот из видео

В летописях его часто осуждают за блуд и неверность, вменяют обвинения в разврате. В частности, историки сходятся во мнении, что у него было 8 законных жен.

После того, как Владимир Великий принял христианство, он прекратил удерживать гаремы и сосредоточился на браках с законными женами.

Чем известен Владимир Великий?

Владимир Великий стал князем, который ввел христианство, что в заключении позволило Киевской Руси выйти на международную политическую арену и стать частью цивилизованного мира, говорится в Википедии.

Принятие этой религии стало важным в создании государства и для общего восприятия Киевской Руси в мире.

Какой украинский художник написал 40 тысяч работ?

  • Епифаний Дровняк, известный как Никифор Криницкий, был выдающимся примитивистом с лемковскими корнями, который создал 40 тысяч работ и имел 17 имен.
  • Его считают одним из величайших примитивистов. На просторах Интернета его называли "нищим", хотя это не совсем так. Еще при жизни картины художника продавались и он имел с того деньги. Однако чудаком его считали заслуженно. Таких обычно называют "не от мира сего".
  • Творчество этого художника было интуитивным. Он не мог объяснить, почему его картины выглядели именно так и по какому принципу он клал мазки, однако она откликалась людям.