У одного из киевских князей, например, была почти тысяча наложниц. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Повесть временных лет".

Кто из князей имел почти тысячу наложниц?

Киевский князь Владимир Великий, который известен тем, что крестил Русь, на самом деле имел почти тысячу наложниц. В частности, упоминаются гаремы с 300 наложницами в Вышгороде, 300 в Белгороде и 200 в Берестовом, то есть он удерживал до 800 наложниц.



В летописях его часто осуждают за блуд и неверность, вменяют обвинения в разврате. В частности, историки сходятся во мнении, что у него было 8 законных жен.

После того, как Владимир Великий принял христианство, он прекратил удерживать гаремы и сосредоточился на браках с законными женами.

Чем известен Владимир Великий?

Владимир Великий стал князем, который ввел христианство, что в заключении позволило Киевской Руси выйти на международную политическую арену и стать частью цивилизованного мира, говорится в Википедии.

Принятие этой религии стало важным в создании государства и для общего восприятия Киевской Руси в мире.

