Полигиния, как традиция

Сетью распространяется видео на котором мужчина, чья жена недавно родила, женится на второй женщине. Первая жена, узнав о свадьбе всего за три дня, не только не возражает, но и приходит на торжество. Более того, она даже станцевала перед гостями и получила деньги.

Подобная практика не является диковинкой в некоторых мусульманских странах, где полигиния (брак с несколькими женщинами) разрешена религией.

Отец плюет на невесту

Если окажетесь на свадьбе в Кении, не удивляйтесь, увидев, как отец невесты плюет на ее платье. Для народа масаи это не оскорбление, а проявление глубокого уважения. Такой жест символизирует благословение и пожелание счастливой супружеской жизни.

В Кении отец может плюнуть на свадебное платье невесты / Фото Unsplash

Невеста ежедневно плачет перед свадьбой

В некоторых регионах Китая от невесты ожидают не просто слез, а именно плач. Представительницы народа туцзя за месяц до свадьбы ежедневно плачут по часу.

Через десять дней к этому ритуалу присоединяется мать, а впоследствии и бабушка невесты. Церемония, известная как Цзо Тан, берет начало еще с эпохи Воюющих царств, когда мать принцессы Чжао расплакалась на ее свадьбе.

Одинокие женщины ищут обручальное кольцо в торте

Перуанские свадьбы имеют свою "сладкую" традицию. В праздничный торт вставляют ленты, к которым прикреплены маленькие талисманы. Однако одна особая лента имеет копию обручального кольца. Та, кто вытянет ее, по поверью, станет следующей невестой.

В Перу одинокие женщины ищут обручальное кольцо в праздничном торте / Фото Unsplash

Мытье ног тещи

Один из самых забавных украинских свадебных обрядов – мытье ног тещи зятем. Как пишет издание "Зернышко", эта традиция имеет много разных вариаций. Кто-то моет ноги водой, кто-то шампанским, а иногда и водкой.

После этого теща обувает старую обувь и танцует с молодым, а потом получает в подарок новую пару.

