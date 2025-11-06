Повідомляє 24 Канал з посиланням на Khush Magazine.

Полігінія, як традиція

Мережею шириться відео на якому чоловік, чия дружина нещодавно народила, бере шлюб із другою жінкою. Перша дружина, дізнавшись про весілля лише за три дні, не лише не заперечує, а й приходить на урочистість. Ба більше, вона навіть станцювала перед гостями та отримала гроші.

Подібна практика не є дивиною у деяких мусульманських країнах, де полігінія (шлюб із кількома жінками) дозволена релігією.

Батько плюється на наречену

Якщо опинитеся на весіллі в Кенії, не дивуйтеся, побачивши, як батько нареченої плює на її сукню. Для народу масаї це не образа, а вияв глибокої поваги. Такий жест символізує благословення і побажання щасливого подружнього життя.

В Кенії батько може плюнути на весільну сукню нареченої / Фото Unsplash

Наречена щодня плаче перед весіллям

У деяких регіонах Китаю від нареченої очікують не просто сліз, а саме плач. Представниці народу туцзя за місяць до весілля щодня плачуть по годині.

Через десять днів до цього ритуалу приєднується мати, а згодом і бабуся нареченої. Церемонія, відома як Цзо Тан, бере початок ще з епохи Воюючих царств, коли мати принцеси Чжао розплакалася на її весіллі.

Самотні жінки шукають обручку в торті

Перуанські весілля мають свою "солодку" традицію. У святковий торт вставляють стрічки, до яких прикріплені маленькі талісмани. Однак одна особлива стрічка має копію обручки. Та, хто витягне її, за повір'ям, стане наступною нареченою.

У Перу самотні жінки шукають обручку у святковому торті / Фото Unsplash

Миття ніг тещі

Один із найкумедніших українських весільних обрядів – миття ніг тещі зятем. Як пише видання "Зернятко", ця традиція має багато різних варіацій. Хтось миє ноги водою, хтось шампанським, а подекуди й горілкою.

Після цього теща взуває старе взуття й танцює з молодим, а потім отримує у подарунок нову пару.

Хто може бути дружбою на весіллі?