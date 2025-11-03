Гострі слівця Леся Подерв'янського часто запам'ятовуються і стають частиною народної культури. До дня народження письменника, драматурга і художника 24 Канал зібрав 15 найкращих цитат Подер'янського на всі випадки життя.

Найкращі цитати Подерв'янського

Про Україну

Лесь Подерв'янський відомий не тільки як митець, але і як громадський діяч зі стійкою позицією – він не залишався осторонь революцій, а зараз активно підтримує військо. На всіх його концертах відбуваються благодійні аукціони, кошти з яких ідуть на Сили оборони.

Подерв'янський був одним із діячів, які відкрито критикували режим Януковича, коли той ще був при владі. І взагалі у нього чимало гострих висловлювань про політику. Наприклад у збірці "Рух життя або Динамо":

У темному кутку приємної форми пикатий тєлєвізор "Sony" показує смішне і водночас з тим трагічне кіно. Це не Кустуріца, і не Грінуей. Це засідання Верховної Ради.

Подерв'янський був активним учасником Революції Гідності й тоді сказав таку річ:

Є пропозиція вписати в Конституцію України таке поняття, як Майдан. Коли збирається до**я людей, вони можуть викликати будь-якого під**аса на Майдан, щоб він звітував. Це наша національна традиція, схожа на Запорізьку Січ. Але де межа, скільки людей повинно зібратися? Тож вводиться таке юридичне поняття, як "до**я". Коли до**я – одразу видно. Якщо хтось каже: "Зібралося до**я", а інший заперечує – тоді починається дискусія, але досягти консенсусу неважко. Це цілком відповідає національній ментальності.

А ще саме Подерв'янському належить чи не найлаконічніше формування національної ідеї України, що особливо актуально на тлі повномасштабного вторгнення.

Ще можна радикальніше висловити національну ідею: "Від**ітся від нас. Від**ітся!" Або ж англійською, елегантніше – "F**k off”.



Лесь Подерв'янський

Ще одна культова цитата також актуальна в теперішній час в Україні.

Щури попереду, позаду таргани й мандавошки. Вся ця нечисть з усіх боків повзе на Україну. Тримайся, друже! Таргани поїдять мандавошок, пацюки закусять тарганами й самі здохнуть. Це закон природи. Дарвін нас учив, що всі потвори зникають. Натомість залишиться все гарне й розумне – як ми з тобою. Тож пи**уй з тим песимізмом.

Наступна цитата не зовсім про Україну, однак у нинішньому контексті буде актуальна. Це цитата з п'єси "Павлік Морозов".

К х**м вiйну! Робiть любов, д**iли!

Про життя

Лесь Подерв'янський відомий також доволі життєвими цитатами:

Треба розвинути мізки, щоб усе це зайве стало по барабану,

– з інтерв'ю "Українській правді" у 2011 році.

Наступна цитата була сказана ще до появи ШІ, але коли дивишся у Tik Tok на згенеровані нейромережею відео про кота, який вбиває крокодила та інші "шедеври", то, здається, це актуально і зараз.

От коли ми були молодшими, то в нас не було інтернету, але ми все знали. А тепер у молоді є інтернет, і вони нічого не знають. Вони використовують дорогу апаратуру як мікроскоп для забивання цвяхів,

– з того ж інтерв'ю.

Попри те, що Подерв'янський є майстром слова, все ж він вірить в інші способи:

Не вірю у силу слова я, а вірю в силу пі**юлей,

– із п'єси "Павлік Морозов".



Лесь Подерв'янський

А ще драматург поміж рядків закликає думати про наслідки дій та слів.

Про наслідки можливі не подумать? Один лиш тільки раз, і вже крадеться пі**ець з своєю усмішкою хижой",

– із п'єси "Гамлєт, або Феномен датського кацапізма".

До речі про слова. Подерв'янський використовує матюки і цьому має просте пояснення:

Мат – це інструмент і ним треба вміти користуватися.

І, звісно, куди ж без найбільш культової фрази, яка ще й знову стала актуальною після Радіодиктанту 2025, початок якого був наслідуванням саме цих легендарних рядків із п'єси "Івасик та Горпина".

Тому шо треба не всякой х**ньой заніматься, а жити інтєрєсно: читати книжки, бути шпіоном, дресірувать любіму обізяну і ходить в оперу з красівими тьолками, получать удовольствіє.

Про себе

Лесь Подерв'янський також саморефлексує та іронізує щодо себе самого. Наприклад, у нього є особлива філософія щодо алкоголю, яка проявляється у двох цитатах.

Не буду більше пити я, хоч, правда, яка розумная цьому альтернатіва?

– із п'єси "Гамлєт, або Феномен датського кацапізма".

Я взагалі проти того, щоб напиватися ввечері, тому що від цього немає ніякої користі. Дурень взяв, напився, ліг спати п'яним, тобі сняться кошмари і вранці болить голова. Нашо це все? Тому я прихильник того, шо бухать треба зранку,

– із інтерв'ю Яніні Соколовій.

А ще Подерв'янський, як відомо, є й самокритиком.

Я постійно відчуваю, що десь облажався, що десь не так зробив, що десь полінувався. Щось всередині не дає мені спокійно жити. Інколи, коли мені щось вдається, я радію, що це cool. Але потім прокидаюся вранці і думаю, що це лайно, а не cool,

– із інтерв'ю "Українській правді".



Лесь Подерв'янський

Тому й до критиків автор ставиться спокійно.

Критика – це мистецтво. Завдання критика – не просто критикувати. Завдання митця – не просто не ображатись на критику. Тобто коли якийсь дебіл пише, що я дебіл, то я не ображаюся.

