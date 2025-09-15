Родители устроили масштабную вечеринку в стиле "Шрек", где каждая мелочь была продумана до деталей. Гости уже постепенно делятся кадрами с праздника, поэтому подробно о том, как прошло празднование дня рождения сына Стаси Макеевой – смотрите в материале Show 24.
Так, празднование состоялось во дворе дома, где обустроили несколько тематических зон: бассейн превратили в "болото Шрека", другую часть украсили под "сказочный лес" с декоративными деревьями, мхом и даже деревянной мельницей.
Праздничные столы накрыли белыми скатертями, украсили живыми гортензиями и ромашками, а над всем висели гирлянды с лампочками. Также установили большой баннер "1 годик Марселю".
Кроме того, особое внимание привлекли костюмы: среди гостей можно было встретить Кота в сапогах, Ослика, самого Шрека, Фиону и других персонажей. Все выглядело так, будто гости оказались в самом мультфильме.
Интересно, что даже приглашения были продуманы – гостям присылали "Волшебное зеркало", которое рассказывало о деталях дня рождения. Известно, что вместо традиционных цветов гости приносили корм для животных – об этом перед празднованием попросила Стася.
Как рассказала Макеева, декор они заказывали за несколько месяцев до самого празднования.
Отдельно позаботились об угощениях: зеленые коктейли, тематические пряники и даже огромный многоярусный торт в стиле "Шрека".
На дне рождении взрослых развлекала Alena Omargalieva, Даня Повар и Сергей Середа, а для детей заказали аниматоров.
Что известно о Стасе Макеевой?
- В реальной жизни ее зовут Анастасия. Она родилась в Харькове, сейчас замужем за Александром и вместе с мужем воспитывает двоих детей – дочь Мишель и сына Марселя.
- Стасю Макееву многие впервые увидели в шоу "Супермама", после чего она быстро получила популярность в соцсетях.
- На момент написания материала, за ее страницей в тикток следят более 3,8 миллиона человек, а в инстаграм – еще 1,4 миллиона.
- В соцсетях блогер делится с подписчиками повседневной жизнью, забавными видео и показывает, как воспитывает собственных детей.