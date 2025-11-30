Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Хадженс. Актриса опубликовала фотографию, где лежит на больничной койке и держит любимого за руку.

Не пропустите Оскароносный Киран Калкин в третий раз стал отцом

Ну, я это сделала. Родила еще одного ребенка! Какие же это безумные роды. Большое спасибо всем мамам. Это действительно невероятно, на что способны наши тела,

– написала Ванесса Хадженс.

В комментариях поклонники и звезды, в частности актеры Зои Дойч и Марио Лопес, поздравили Хадженс и Такера с пополнением в семье. Пол и имя ребенка супруги пока не раскрыли.

Ванесса Хадженс во второй раз стала мамой / Фото из инстаграма актрисы

Ванесса Хадженс сообщила о второй беременности 12 июля 2025 года – почти через год после рождения первого ребенка. Она опубликовала фотографии с беременным животиком, на которых позирует рядом с мужем.

Напомним, что о первой беременности звезда фильма "Школьный мюзикл" объявила на церемонии вручения премии Оскар в 2024 году, пишет Vanity Fair. Хадженс надела черное кутюрное платье с длинными рукавами от Веры Вонг, которое подчеркнуло ее округлый животик, а свой образ дополнила украшениями Chopard.

Что известно о личной жизни Ванессы Хадженс?