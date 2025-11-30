Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Хадженс. Актриса опубликовала фотографию, где лежит на больничной койке и держит любимого за руку.
Ну, я это сделала. Родила еще одного ребенка! Какие же это безумные роды. Большое спасибо всем мамам. Это действительно невероятно, на что способны наши тела,
– написала Ванесса Хадженс.
В комментариях поклонники и звезды, в частности актеры Зои Дойч и Марио Лопес, поздравили Хадженс и Такера с пополнением в семье. Пол и имя ребенка супруги пока не раскрыли.
Ванесса Хадженс во второй раз стала мамой / Фото из инстаграма актрисы
Ванесса Хадженс сообщила о второй беременности 12 июля 2025 года – почти через год после рождения первого ребенка. Она опубликовала фотографии с беременным животиком, на которых позирует рядом с мужем.
Напомним, что о первой беременности звезда фильма "Школьный мюзикл" объявила на церемонии вручения премии Оскар в 2024 году, пишет Vanity Fair. Хадженс надела черное кутюрное платье с длинными рукавами от Веры Вонг, которое подчеркнуло ее округлый животик, а свой образ дополнила украшениями Chopard.
Что известно о личной жизни Ванессы Хадженс?
До замужества Ванесса Хадженс имела два громких романа. С 2005 до 2010 года она встречалась с коллегой по фильму "Школьный мюзикл" Заком Эфроном, а с 2011 до 2020 находилась в отношениях с актером Остином Батлером.
Ванесса Хадженс и Коул Такер обручились в феврале 2023 года. В декабре они поженились. Церемония прошла на пляже в Тулуме (Мексика).
Влюбленные дебютировали на красной дорожке в ноябре 2021 году на премьере фильма "Тик-так, бум!", в котором снялась актриса.