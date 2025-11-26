Знаменитость поделилась фото на 9-м месяце беременности и рассказала о своем новом статусе. Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Любови Юнак (настоящее имя артистки).
Не пропустите Лайма Вайкуле спела "Щедрик" в рекламе АТБ: украинцы возмущены выбором бренда
40-летняя Лавика устроила уютную осеннюю фотосессию в лесу. Этими кадрами она и сообщила поклонникам о беременности.
Мой самый теплый ноябрь в жизни. Я благодарна себе за то, что всегда сознательно выбираю свой путь, свою судьбу, своих людей никуда не спеша, не пугаясь предубеждений о возрасте, изменения статусов, старости и ответственности, трудные времена. Я всегда доверяю себе и своим решениям и это лучшее, что я научилась делать за жизнь,
– написала звезда "Фабрики звезд".
Напомним, что в 2018 году певица вышла замуж за Владимира Борисенко, но уже через несколько месяцев пара приняла решение расстаться. В мае этого года Лавика отпраздновала свадьбу с Дмитрием Вознюком.
Заметим, что также на рождение первенца ожидают украинские фотографы Константин и Влада Либеровы. Этой радостной вестью они поделились на своей странице в инстаграме.
Кто из украинских звезд уже объявил о пополнении в семье?
- Недавно об этом заговорил украинский певец Роман Скорпион, опубликовав фото крошечной детской руки.
- Евгений Синельников, который ранее был ведущим шоу "Орел и Решка", во второй раз стал отцом.
- Дочь Софию родила певица ROXOLANA.