Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм Лавики. На празднике присутствовали и звезды, в частности певец Влад Дарвин и телеведущая Соломия Витвицкая.

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Лавика и Дмитрий устроили выездную церемонию у водоема.

Певица Лавика вышла замуж / Видео из инстаграма

Для важного события Лавика выбрала пышное платье с объемными рукавами. Певица дополнила свой образ фатой и букетом из белых пионов. Она также сделала красивую прическу и легкий макияж.

Лавика с любимым / Видео из инстаграма

Лавика вышла замуж / Скриншот из инстаграма

Вместе с Владом Дарвином и Соломией Витвицкой Лавика сняла видео под вирусный трек "Три сестры".

С днем твоей свадьбы, Лавика! Мирного, легкого и приятного совместного пути вам с Дмитрием Вознюком мы желаем вместе с Соломией Витвицкой. Желаю замечательного медового отпуска вам среди фьордов Норвегии (а если никуда не поедете – представляйте отдых под эту песню),

– написал Влад Дарвин.

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