Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм Лавики. На празднике присутствовали и звезды, в частности певец Влад Дарвин и телеведущая Соломия Витвицкая.
Не пропустите Победительница "Холостяка-13" намекнула на новый роман после расставания с Тереном
Лавика и Дмитрий устроили выездную церемонию у водоема.
Певица Лавика вышла замуж / Видео из инстаграма
Для важного события Лавика выбрала пышное платье с объемными рукавами. Певица дополнила свой образ фатой и букетом из белых пионов. Она также сделала красивую прическу и легкий макияж.
Лавика с любимым / Видео из инстаграма
Лавика вышла замуж / Скриншот из инстаграма
Вместе с Владом Дарвином и Соломией Витвицкой Лавика сняла видео под вирусный трек "Три сестры".
С днем твоей свадьбы, Лавика! Мирного, легкого и приятного совместного пути вам с Дмитрием Вознюком мы желаем вместе с Соломией Витвицкой. Желаю замечательного медового отпуска вам среди фьордов Норвегии (а если никуда не поедете – представляйте отдых под эту песню),
– написал Влад Дарвин.
Отношения Лавики с Владимиром Борисенко
Напомним, что в 2018 году Лавика вышла замуж за Владимира Борисенко, однако их брак не продержался долго.
После развода Владимир длительное время находился в депрессии, а потом пришел к выводу, что в их отношениях "все было не так".