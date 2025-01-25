Настоящее имя артистки – Любовь Юнак. Она была участницей третьего сезона "Фабрики звезд", а затем участвовала в Нацотборе на Евровидение, однако тогда победу одержала Джамала. В материале Show 24 рассказываем о карьере Лавики, личной жизни и почему она исчезла из шоубиза.

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Карьера певицы

Первым синглом Лавики стала песня "Счастье цвета платины". Именно на этот трек была снята дебютная видеоработа.

Лавика – "Счастье цвета платины": смотрите видео онлайн

Артистка снималась в клипах со многими звездами, за годы карьеры выпустила десятки песен, а затем стала телеведущей на канале M1. Несмотря на это, она не оставляла и любимого занятия – психологию.

После этого исполнительница внезапно исчезла из публичного пространства и шоубиза. Впоследствии она объяснила свое исчезновение тем, что стала "позиционировать себя человеком мыслящим, а не поющим или танцующим".

"Выросла с того момента. Концерты продолжались, контракт был, гастроли происходили, но я никогда не мечтала быть певицей. Певческая деятельность – это хобби, это игра. Пока ты молод, пока тебе классно, пока все это просто замечательно происходит ... Мы уже 10 лет как имели контракт, и он должен был заканчиваться, мы решили с моим продюсером, который стал для меня классным другом, что нет смысла продолжать, потому что у меня была научная моя деятельность и деятельность ведущей. А музыка была, потому что у меня было свободное лето перед "Фабрикой звезд"", – откровенно поделилась Лавика.

Певица Лавика / Фото из инстаграма артистки

В 2022 году певица решила вернуться к музыке. Вместе с Егором Келейниковым создали группу Bulling.

Это самовыражение, прям арттерапия. Мы так проживаем свою злость, обиду, гнев. Какие времена, такая и музыка. Здесь уж точно не о платьях и каблуках. Около 80% этого проекта зависит от Егора Калейникова, который, кстати, был ведущим программы "Орел и Решка". Мы с ним были давно знакомы. Он невероятный гениальный музыкальный деятель. Пишет по 50 песен за день,

– рассказывала Лавика.

Коллектив выпустил более 40 песен и продолжает творить до сих пор.

Bulling – Things: слушайте онлайн

Исполнительница также призналась, что имеет ОКР (обсессивно-компульсивное расстройство), который возник из-за чрезмерной тревожности. Лавика, кроме музыки, находит время на волонтерство и психотерапию, ведь также работает с военными и гражданскими.

Личная жизнь

В 2018 году артистка вышла замуж за Владимира Борисенко. Но за совсем короткий период супруги развелись. Известно, что исполнительница стала инициатором разрыва отношений, хотя артист не хотел отпускать любимую.

Я не хотел расставаться, но и не хотел жить с человеком, который хочет со мной расстаться,

– говорил Владимир.

Братья Борисенко и певица Лавика / Фото из инстаграма BRO Borisenko Brothers

Мужчина признался, что после развода находился в длительной депрессии, а потом пришел к выводу, что в их отношениях "все было не так".

Как известно, сегодня Лавика находится в отношениях. В одном из сообщений артистка поблагодарила избранника за "первую встречу тогда".

Где сейчас певица Лавика

В прошлом году девушка потеряла на войне брата. Мужчина стал на защиту страны в первые дни полномасштабного вторжения.

Защищал страну по личному желанию с первых дней полномасштабного вторжения и ни разу не пожалел об этом. Терял собратьев, плакал. Падал духом и поднимался снова. Когда имел отпуск – тянуло назад, потому что "мои ребята без меня – как я могу отсыпаться в шелках",

– писала Лавика.

Сегодня в соцсетях артистка приобщает свою аудиторию к сборам, которые идут на нужды военных, демонстрирует кадры личной жизни, публикует фотографии с концертов и время от времени делится размышлениями на разные темы.