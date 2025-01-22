Артист родился в 1949 году в селе Осий Закарпатской области. Сначала Иван Попович учился в училище на хорового дирижера, а затем поступил в Дрогобычский педагогический институт. Позже продолжил обучение в консерватории. В 1973 году артист стал лауреатом Всемирного фестиваля молодежи, который проходил в Берлине. Что еще известно о карьере Ивана Поповича, как сложилась личная жизнь и где он сейчас, читайте в материале Show 24.

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Карьера и звание народного артиста

Во время учебы в консерватории певец стал частью коллектива "Арника", а в 1976 году вместе с Виктором Морозовым создали ВИА "Ватра". С 1982–1987 Иван Попович был солистом Киевского мюзик-холла.

Иван Попович / Фото с фейсбука певца

В 1987 году певец достиг вершины своей популярности, выпустив несколько культовых треков, среди которых "Василиса", "Не будет разлуки" и "Карпатская свадьба".

Иван Попович – "Василина": смотрите видео онлайн

Уже в 1990 году Иван Попович стал народным артистом Украины, а через 9 лет певца наградили орденом "За заслуги" III степени. В 2000-х годах мужчина работал в колледже искусств при Университете культуры Михаила Поплавского, а затем начал руководить Театрально-зрелищным агентством Минкульта.

Интересный факт, что именно Иван Попович предсказал Михаилу Хоме (Дзидзьо) перспективное будущее в шоу-бизнесе. Впоследствии артисты даже представили два ремикса на легендарные песни "Василина" и "Розлук не буде".

DZIDZIO feat Иван Попович – "Розлук не буде": слушайте песню онлайн

Гастролировал артист не только по городам Украины, но и активно давал концерты за рубежом. Певец был в Канаде, США, Италии, Греции, Бразилии и Индии. Как признавался Попович, в советские времена власть требовала от него петь песни на русском языке, однако он отстаивал право на исполнение украиноязычных композиций.

Личная жизнь

Певец не так часто делится с публикой деталями личной жизни, однако известно, что первой женой была женщина, по имени Оксана. Сначала супруги жили во Львове, а впоследствии пришлось переехать в Киев. Семья поселилась в небольшой квартире, но женщине были не по душе такие условия, поэтому она вернулась во Львов и подала на развод.

В 1990 году вторая избранница Ивана родила ему дочь Соломию. Более того, народный артист с радостью принял роль дедушки. Он имеет двух внуков, Ивана и Софию.

Иван Попович с дочерью и внуками / Фото из фейсбука артиста

Где сейчас Иван Попович

Когда началась полномасштабная война, с первых дней российский танк стоял во дворе дома артиста, который расположен в селе Мила, что под Киевом.

Мне половину крыши снесло, дом уже отремонтировали, но жить там пока нельзя. А у соседа вообще дом разбило, только забор остался. У меня половину забора снесло,

– рассказал Иван Попович.

Кроме того, певец поделился и тем, какую сумму пенсии имеет. Он и Василий Зинкевич получают пенсию в размере 5 тысяч гривен.

Мне этих денег хватает заправить машину и доехать из Закарпатья в Киев, и по дороге чаю выпить, потому что на поесть уже не хватит. Василий Зинкевич мне рассказывал, что он был в Кабинете министров, рассказал там, что в свое время он приносил филармонии миллионы, то, мол, что же это за несправедливость, и на что же ему жить?

– поделился народный артист.

Он добавил, что является не бедным человеком и зарабатывает так, чтобы его семья не голодала. Также Попович рассказывал, что в одной из его квартир в Киеве живет семья военного, а для ВСУ он передал свой джип.