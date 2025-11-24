Супруги назвали девочку Марией. Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Синельникова.

Евгений Синельников опубликовал фото, на котором держит новорожденную дочь за руку. Режиссер не рассказал, когда родилась девочка, и пока не поделился другими подробностями.

Привет, Синельникова Мария Евгеньевна,

– написал он.

Евгений Синельников во второй раз стал отцом / Фото из инстаграма режиссера

В комментариях под сообщением Евгения поздравили поклонники и украинские знаменитости, в частности фронтвумен группы ONUKA Наталья Жижченко, режиссер Алан Бадоев и инфлуенсер Петр Заставный.

Для справки! От первого брака с соучредителем тревел-шоу "Орел и Решка" Еленой Синельников имеет сына Алексея. Наталья уже воспитывает сына Тимура и дочь Агнию.

Что известно об отношениях Евгения и Натальи Синельниковых?