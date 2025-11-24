Супруги назвали девочку Марией. Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Синельникова.
Не пропустите Звезда украинских сериалов Сергей Кисель впервые показал годовалую дочь
Евгений Синельников опубликовал фото, на котором держит новорожденную дочь за руку. Режиссер не рассказал, когда родилась девочка, и пока не поделился другими подробностями.
Привет, Синельникова Мария Евгеньевна,
– написал он.
Евгений Синельников во второй раз стал отцом / Фото из инстаграма режиссера
В комментариях под сообщением Евгения поздравили поклонники и украинские знаменитости, в частности фронтвумен группы ONUKA Наталья Жижченко, режиссер Алан Бадоев и инфлуенсер Петр Заставный.
Для справки! От первого брака с соучредителем тревел-шоу "Орел и Решка" Еленой Синельников имеет сына Алексея. Наталья уже воспитывает сына Тимура и дочь Агнию.
Что известно об отношениях Евгения и Натальи Синельниковых?
Евгений Синельников и Наталья познакомились в университете, но тогда просто дружили.
После завершения обучения долго не виделись. Как-то Синельников поздравил Наталию с днем рождения, а она пригласила его на празднование. На тот момент оба уже были разведены.
Влюбленные поженились в августе 2022 года. Они сыграли свадьбу в своем доме в Буче, что на Киевщине, в котором прятались от российских оккупантов в начале полномасштабного вторжения.