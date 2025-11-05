Про це розповіла акторка Сара Снук, яка разом з Калкіним знімалася у телесеріалі "Спадкоємці". Вона проговорилась в коментарі Access Hollywood. Про це пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал видання.
Знаменитість дала невеликий коментар журналістам, підтвердивши народження дитини у подружжя.
Я зустріла маленьку дитину. Так мило. Вони дуже щасливі,
– сказала Сара Снук.
Водночас інших подробиць вона не розсекретила.
Кіран Калкін втретє став батьком: дивіться відео онлайн
Новоспечені батьки самі ще не ділилися радісною звісткою, утім 29 вересня Джезз опублікувала фото в інстаграм з округлим животиком, де поділилася, що перебуває на 9 місяці вагітності.
Як відомо, це вже третя дитина Калкіна та Чартон.
Що відомо про стосунки Кірана Калкіна і Джезз Чартон?
- Вони одружилися у 2013 році.
- У Кіран та Джезз є двоє старших дітей: донька Кінсі та син Вайлдер.
- Актор вже давно хотів стати багатодітним батьком. Про це він жартома попросив дружину під час своєї промови на церемонії вручення премій "Еммі" та "Оскар".