Про це розповіла акторка Сара Снук, яка разом з Калкіним знімалася у телесеріалі "Спадкоємці". Вона проговорилась в коментарі Access Hollywood. Про це пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал видання.

Знаменитість дала невеликий коментар журналістам, підтвердивши народження дитини у подружжя.

Я зустріла маленьку дитину. Так мило. Вони дуже щасливі,

– сказала Сара Снук.

Водночас інших подробиць вона не розсекретила.

Кіран Калкін втретє став батьком: дивіться відео онлайн

Новоспечені батьки самі ще не ділилися радісною звісткою, утім 29 вересня Джезз опублікувала фото в інстаграм з округлим животиком, де поділилася, що перебуває на 9 місяці вагітності.

Як відомо, це вже третя дитина Калкіна та Чартон.

Що відомо про стосунки Кірана Калкіна і Джезз Чартон?