Знаменитість також показала рідкісні кадри подружжя. Публікацію Селена зробила у своєму інстаграмі.

У дописі Гомес зібрала світлини з весілля, спільних виходів у світ і затишні домашні моменти з чоловіком.

З днем народження, моє кохання. Люблю тебе всім серцем,

– звернулася артистка до Бенні Бланко.

Що відомо про стосунки Селени Гомес та Бенні Бланко?