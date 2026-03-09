Знаменитость также показала редкие кадры супругов. Публикацию Селена сделала в своем инстаграме.
Вас также может заинтересовать Охрана забрала флаг Украины на концерте британской группы: реакция солистки растрогала фанов
В посте Гомес собрала фотографии со свадьбы, совместных выходов в свет и уютные домашние моменты с мужем.
С днем рождения, моя любовь. Люблю тебя всем сердцем,
– обратилась артистка к Бенни Бланко.
Что известно об отношениях Селены Гомес и Бенни Бланко?
- Певица начала встречаться с американским продюсером в июне 2023 года, однако официально пара подтвердила свои отношения только в декабре.
- Уже в следующем году влюбленные объявили о помолвке. 27 сентября 2025 года Селена Гомес и Бенни Бланко поженились.
- "Все расслаблялись и праздновали допоздна. Атмосфера была такой веселой. Они сияли всю ночь, и Селена, и Бенни не могли перестать улыбаться. В комнате было столько любви", – рассказывал инсайдер в комментарии изданию People.
- Свадьбу пара отпраздновала в Калифорнии. Среди приглашенных было немало известных гостей, в частности Тейлор Свифт, Эд Ширан, Камила Кабелло, Пэрис Хилтон и Кара Делевинь. Интересно, что на свадьбе Селена сменила сразу три разных платья, сделанных на заказ Ralph Lauren.