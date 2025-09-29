Источник, близкий к паре, сообщил журналу People, что коллеги Селены по сериалу "Убийства в одном здании", Стив Мартин и Мартин Шорт, посетили репетиционный ужин и выступили с речью, передает Show 24.

К слову Селена Гомес вышла замуж: первые фото и видео со свадьбы

Среди звезд, которые присутствовали на свадьбе: Тейлор Свифт, Эд Ширан, Finneas, SZA (Солана Имани Рове), Камила Кабелло, Марк Ронсон, Пэрис Хилтон, Пол Радд, Кара Делевинь, Эрик Андре, коллеги Селены Гомес по фильму "Эмилия Перес", Зои Салданья и Эдгар Рамирес, а также несколько актеров из сериала "Волшебники из Вейверли Плейс".

Все расслаблялись и праздновали допоздна. Атмосфера была такой веселой. Они сияли всю ночь, и Селена, и Бенни не могли перестать улыбаться. В комнате было столько любви,

– поделился инсайдер.

Кроме того, источник рассказал People, что Тейлор Свифт и Эд Ширан произнесли речи на свадьбе Селены Гомес и Бенни Бланко. Также высказались мама и отчим невесты и родители жениха.

Кстати! В инстаграме Бенни Бланко поделился милыми фотографиями с любимой. Продюсер также написал: "Я женился на настоящей диснеевской принцессе".

Отношения Селены Гомес и Бенни Бланко: главное