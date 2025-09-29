Источник, близкий к паре, сообщил журналу People, что коллеги Селены по сериалу "Убийства в одном здании", Стив Мартин и Мартин Шорт, посетили репетиционный ужин и выступили с речью, передает Show 24.
К слову Селена Гомес вышла замуж: первые фото и видео со свадьбы
Среди звезд, которые присутствовали на свадьбе: Тейлор Свифт, Эд Ширан, Finneas, SZA (Солана Имани Рове), Камила Кабелло, Марк Ронсон, Пэрис Хилтон, Пол Радд, Кара Делевинь, Эрик Андре, коллеги Селены Гомес по фильму "Эмилия Перес", Зои Салданья и Эдгар Рамирес, а также несколько актеров из сериала "Волшебники из Вейверли Плейс".
Все расслаблялись и праздновали допоздна. Атмосфера была такой веселой. Они сияли всю ночь, и Селена, и Бенни не могли перестать улыбаться. В комнате было столько любви,
– поделился инсайдер.
Кроме того, источник рассказал People, что Тейлор Свифт и Эд Ширан произнесли речи на свадьбе Селены Гомес и Бенни Бланко. Также высказались мама и отчим невесты и родители жениха.
Кстати! В инстаграме Бенни Бланко поделился милыми фотографиями с любимой. Продюсер также написал: "Я женился на настоящей диснеевской принцессе".
Отношения Селены Гомес и Бенни Бланко: главное
Напомним, в декабре 2023 года Селена Гомес и Бенни Бланко подтвердили, что находятся в отношениях, однако начали встречаться они в июне.
В декабре 2024 года актриса сообщила, что выходит замуж за любимого.
Накануне свадьбы Селена отпраздновала девичник в Мексике, в городе Кабо-Сан-Лукас, а вот Бенни организовал мальчишник в Лас-Вегасе.
Свадебные образы влюбленных были от Ralph Lauren. Для важного дня Гомес выбрала длинное белое платье с открытой спиной, а Бланко – черный смокинг, рубашку и галстук-бабочку.