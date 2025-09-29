Джерело, близьке до пари, повідомило журналу People, що колеги Селени по серіалу "Убивства в одній будівлі", Стів Мартін та Мартін Шорт, відвідали репетиційну вечерю і виступили з промовою, передає Show 24.
Серед зірок, які були присутні на весіллі: Тейлор Свіфт, Ед Ширан, Finneas, SZA (Солана Імані Рове), Каміла Кабелло, Марк Ронсон, Періс Гілтон, Пол Радд, Кара Делевінь, Ерік Андре, колеги Селени Гомес по фільму "Емілія Перес", Зої Салданья й Едгар Рамірес, а також кілька акторів з серіалу "Чарівники з Вейверлі Плейс".
Усі розслаблялися і святкували допізна. Атмосфера була такою веселою. Вони сяяли всю ніч, і Селена, і Бенні не могли перестати усміхатися. У кімнаті було стільки любові,
– поділився інсайдер.
Крім того, джерело розповіло People, що Тейлор Свіфт та Ед Ширан виголосили промови на весіллі Селени Гомес і Бенні Бланко. Також висловилися мама і вітчим нареченої та батьки нареченого.
До речі! В інстаграмі Бенні Бланко поділився милими фотографіями з коханою. Продюсер також написав: "Я одружився зі справжньою діснеївською принцесою".
Стосунки Селени Гомес і Бенні Бланко: головне
Нагадаємо, у грудні 2023 року Селена Гомес і Бенні Бланко підтвердили, що перебувають у стосунках, однак почали зустрічатися вони у червні.
У грудні 2024 року акторка повідомила, що виходить заміж за коханого.
Напередодні весілля Селена відсвяткувала дівич-вечір у Мексиці, у місті Кабо-Сан-Лукас, а от Бенні організував парубоцьку вечірку в Лас-Вегасі.
Весільні образи закоханих були від Ralph Lauren. Для важливого дня Гомес обрала довгу білу сукню з відкритою спиною, а Бланко – чорний смокінг, сорочку і краватку-метелик.