Про це Яна розповіла в інтерв'ю, яке вийшло на ютуб-каналі Мирослави Мандзюк. Також інфлюенсерка розкрила, в яких зараз стосунках перебуває з колишнім чоловіком.
Як з'ясувалося, подружжя роз'їхалося ще до Нового року. Ініціатором розлучення став Дмитро, однак Яна поділилася, що й сама вже тривалий час думала про це.
Це було все ж таки спільне рішення. Він перший, хто на це наважився, а я в голові часто про це думала і просто не наважилась на це перша,
– пояснила жінка.
Вона також зізналася, що їй досі важко говорити на цю тему. За словами Яни Варварук, протягом останнього року вони з чоловіком втратили ту близькість, яка була раніше. Подружжя не вирішувало проблеми, які виникали у стосунках, і з часом зрозуміли, що їм уже немає за що триматися в цих стосунках.
Ми віддалились, ми не говорили. Не хочу його звинувачувати в чомусь. В нього є свої моменти… Це було наростаюче рішення, до якого прийшли поступово,
– поділилася блогерка.
Будинок, який Варваруки придбали у шлюбі, вирішили переписати на дитину. Іншого спільного майна у пари немає – автомобілі у кожного залишаються свої.
Попри розлучення, Дмитро та Яна зберігають хороші стосунки. Чоловік й надалі бере участь у житті їхнього сина. Прізвище Варварук Яна вирішила залишити.
Я подумала, що краще так, тому що хочу, щоб було спільне прізвище з сином. Мені так, думаю, буде простіше, особливо, з виїздами за кордон і так далі,
– пояснила блогерка.
Інтерв'ю з Яною Варварук: дивіться відео онлайн
Якою була історія кохання Дмитра та Яни Варваруків?
- Вони познайомилися ще під час навчання – у гуртожитку. Дмитро та Яна часто проводили час разом і багато спілкувалися. Проте, як зізнавалася жінка в шоу "Мамський двіж", на початку вона не розглядала Дмитра як хлопця – радше сприймала як друга. Згодом їхня дружба все ж переросла в романтичні стосунки.
- Освідчення в їхній історії було двічі. Після чотирьох років стосунків Дмитро вперше запропонував Яні одружитися під час подорожі до Сицилії – на пляжі. Проте після цього пара розійшлася майже на рік. Згодом Дмитро та Яна вирішили дати своїм стосункам ще один шанс. Друге освідчення Дмитро зробив у день народження коханої.
- Спочатку пара таємно зареєструвала шлюб. Рік вони прожили як подружжя, а згодом вирішили повінчатися в церкві.
- Після вінчання організували святкування для близьких – на ньому було близько 40 гостей. Весілля влаштували в українському стилі під відкритим небом у Галицькому замку.
- 25 січня 2023 року Дмитро та Яна вперше стали батьками. У подружжя народився син, якого назвали Марком.