Про це Яна розповіла в інтерв'ю, яке вийшло на ютуб-каналі Мирослави Мандзюк. Також інфлюенсерка розкрила, в яких зараз стосунках перебуває з колишнім чоловіком.

Не пропустіть Зірка "Щоденників вампіра" Кет Грем народила первістка: ніжні фото з дитиною

Як з'ясувалося, подружжя роз'їхалося ще до Нового року. Ініціатором розлучення став Дмитро, однак Яна поділилася, що й сама вже тривалий час думала про це.

Це було все ж таки спільне рішення. Він перший, хто на це наважився, а я в голові часто про це думала і просто не наважилась на це перша,

– пояснила жінка.

Вона також зізналася, що їй досі важко говорити на цю тему. За словами Яни Варварук, протягом останнього року вони з чоловіком втратили ту близькість, яка була раніше. Подружжя не вирішувало проблеми, які виникали у стосунках, і з часом зрозуміли, що їм уже немає за що триматися в цих стосунках.

Ми віддалились, ми не говорили. Не хочу його звинувачувати в чомусь. В нього є свої моменти… Це було наростаюче рішення, до якого прийшли поступово,

– поділилася блогерка.

Будинок, який Варваруки придбали у шлюбі, вирішили переписати на дитину. Іншого спільного майна у пари немає – автомобілі у кожного залишаються свої.

Попри розлучення, Дмитро та Яна зберігають хороші стосунки. Чоловік й надалі бере участь у житті їхнього сина. Прізвище Варварук Яна вирішила залишити.

Я подумала, що краще так, тому що хочу, щоб було спільне прізвище з сином. Мені так, думаю, буде простіше, особливо, з виїздами за кордон і так далі,

– пояснила блогерка.

Інтерв'ю з Яною Варварук: дивіться відео онлайн

Якою була історія кохання Дмитра та Яни Варваруків?