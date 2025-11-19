Про це повідомили на інстаграм-сторінці гурту ADAM, пише 24 Канал. У дописі попросили молитися за Михайла.

Друзі, Міша Клименко (Adam) вже два місяці веде боротьбу з тяжкою хворобою – туберкульозним менінгітом. Після тривалого лікування та перебування в реанімації Міша знаходиться в комі,

– йдеться у дописі.

Михайло Клименко в комі / Фото з інстаграму гурту ADAM

Згідно з повідомленням, один день лікування коштує понад 25 тисяч гривень. Близькі Клименка попросили долучитися до збору грошей, якщо є можливість.

Важливо! Долучитися до збору коштів на лікування Михайла Клименка можна за посиланням (конверт в Приват24). Також залишаємо номер карти – 5168752144133520.

У коментарях під дописом шанувальники та колеги Михайла висловлюють свою підтримку.