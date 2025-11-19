Про це повідомили на інстаграм-сторінці гурту ADAM, пише 24 Канал. У дописі попросили молитися за Михайла.
Друзі, Міша Клименко (Adam) вже два місяці веде боротьбу з тяжкою хворобою – туберкульозним менінгітом. Після тривалого лікування та перебування в реанімації Міша знаходиться в комі,
– йдеться у дописі.
Михайло Клименко в комі / Фото з інстаграму гурту ADAM
Згідно з повідомленням, один день лікування коштує понад 25 тисяч гривень. Близькі Клименка попросили долучитися до збору грошей, якщо є можливість.
Важливо! Долучитися до збору коштів на лікування Михайла Клименка можна за посиланням (конверт в Приват24). Також залишаємо номер карти – 5168752144133520.
У коментарях під дописом шанувальники та колеги Михайла висловлюють свою підтримку.
- Володимир Дантес: "Допоможемо!"
- Анатолій Анатоліч: "Міша, я вірю, ти зможеш".
- ROXOLANA: "Віримо, що все буде добре! Найшвидшого одужання".
- Віталій Козловський: "Міша, ми з тобою. Одужуй".
- Мішель Андраде: "Міша! Я вірю! Впевнена, впораємося!"
- Оля Цибульська: "Міша, ми віримо і поруч".
- alyona alyona: "Сил і здоров'я. Ти нам дуже потрібний".