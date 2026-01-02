На тлі цього вона не може працювати. Про це написала продюсерка Наталія Ворожбит і закликала шанувальників допомогти 74-річній акторці. Пише 24 Канал з посиланням на фейсбук-сторінку Ворожбит.
Любові Степанівні терміново потрібно зробити операцію, інакше вона може втратити зір.
Не бачить одним оком, на другому теж майже втратила зір. Тимошка (онук Любові Колесникової – 24 Канал) виріс, але назавжди залишився дитиною на її руках. Катастрофічно не вистачає грошей і сліпа бабуся не зможе ним опікуватися,
– написала продюсерка.
Вона залишила реквізити пенсійної картки Колесникової у своєму дописі, аби всі охочі змогли підтримати акторку.
Що відомо про Любов Колесникову?
- Майбутня акторка народилася в селі Острів на Житомирщині.
- Вона вже близько 60 років працює на сцені й за цей час встигла зіграти сотні різнопланових ролей.
- Вперше на сцену театру Любов вийшла у тринадцять років. Тоді вона зіграла Анну у виставі "Сині роси" за п'єсою Миколи Зарудного.
- Після закінчення школи долучилася до Ніжинського театру імені М. Коцюбинського, де пропрацювала сім років.
- У 2010 році Колесникова отримала мистецьку премію імені Марії Заньковецької Національної спілки театральних діячів України.
- У 2018 році Любов здобула звання заслуженої артистки України за роль баби Соньки у виставі "Вій. Докудрама".