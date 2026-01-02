На тлі цього вона не може працювати. Про це написала продюсерка Наталія Ворожбит і закликала шанувальників допомогти 74-річній акторці. Пише 24 Канал з посиланням на фейсбук-сторінку Ворожбит.

Любові Степанівні терміново потрібно зробити операцію, інакше вона може втратити зір.

Не бачить одним оком, на другому теж майже втратила зір. Тимошка (онук Любові Колесникової – 24 Канал) виріс, але назавжди залишився дитиною на її руках. Катастрофічно не вистачає грошей і сліпа бабуся не зможе ним опікуватися,

– написала продюсерка.

Вона залишила реквізити пенсійної картки Колесникової у своєму дописі, аби всі охочі змогли підтримати акторку.

Що відомо про Любов Колесникову?