На фоне этого она не может работать. Об этом написала продюсер Наталья Ворожбит и призвала поклонников помочь 74-летней актрисе. Пишет 24 Канал со ссылкой на фейсбук-страницу Ворожбит.

Любови Степановне срочно нужно сделать операцию, иначе она может потерять зрение.

Не видит одним глазом, на втором тоже почти потеряла зрение. Тимошка (внук Любови Колесниковой – 24 Канал) вырос, но навсегда остался ребенком на ее руках. Катастрофически не хватает денег и слепая бабушка не сможет им заниматься,

– написала продюсер.

Она оставила реквизиты пенсионной карты Колесниковой в своем посте, чтобы все желающие смогли поддержать актрису.

Что известно о Любови Колесниковой?