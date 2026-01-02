На фоне этого она не может работать. Об этом написала продюсер Наталья Ворожбит и призвала поклонников помочь 74-летней актрисе. Пишет 24 Канал со ссылкой на фейсбук-страницу Ворожбит.

Не пропустите MELOVIN неожиданно заявил о завершении карьеры в 2027 году

Любови Степановне срочно нужно сделать операцию, иначе она может потерять зрение.

Не видит одним глазом, на втором тоже почти потеряла зрение. Тимошка (внук Любови Колесниковой – 24 Канал) вырос, но навсегда остался ребенком на ее руках. Катастрофически не хватает денег и слепая бабушка не сможет им заниматься,
– написала продюсер.

Она оставила реквизиты пенсионной карты Колесниковой в своем посте, чтобы все желающие смогли поддержать актрису.

Что известно о Любови Колесниковой?

  • Будущая актриса родилась в селе Остров на Житомирщине.
  • Она уже около 60 лет работает на сцене и за это время успела сыграть сотни разноплановых ролей.
  • Впервые на сцену театра Любовь вышла в тринадцать лет. Тогда она сыграла Анну в спектакле "Синие росы" по пьесе Николая Зарудного.
  • После окончания школы присоединилась к Нежинскому театру имени М. Коцюбинского, где проработала семь лет.
  • В 2010 году Колесникова получила художественную премию имени Марии Заньковецкой Национального союза театральных деятелей Украины.
  • В 2018 году Любовь получила звание заслуженной артистки Украины за роль бабы Соньки в спектакле "Вий. Докудрама".