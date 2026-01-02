Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу MELOVIN. Он объяснил, почему принял такое решение.

Я завершаю карьеру в 2027 году. В последнее время я часто ловлю себя на мысли, что живу быстрее себя. Музыка, сцена, люди, ожидания – все это было и остается важной частью моего пути. Это мой прайм, мой опыт, моя благодарность. Но меняется не только время. Меняюсь и я,

– признался MELOVIN.

Певец добавил, что сейчас ему важно "побыть в другом фокусе", для себя, для родителей, для любимого человека, "без шума" и "без постоянного присутствия "онлайн"". MELOVIN отметил, что хочет быть честным с собой.

Я понял, что нельзя жить в том же ритме, когда внутреннее ощущение уже другое. И что пауза иногда единственный способ вернуть смысл,

– отметил он.

Однако артист анонсировал еще несколько концертов на 2026 год:

17 февраля – Ровно

18 февраля – Луцк

19 февраля – Тернополь

21 февраля – Житомир

22 февраля – Чернигов

28 февраля – Белая Церковь

MELOVIN завершает карьеру в следующем году / Скриншот из инстаграма певца

Реакция сети

"Эти слова разбивают сердце. Всегда рядом, люблю!"

"Мел, главное, чтобы ты был счастлив. Потому что это твоя жизнь. И только твоя. Ты сам можешь управлять ею. Главное – твоя жизнь, твои чувства и глубинное счастье в твоей душе. Обняла".

"Буду ждать. Только твое творчество меня спасало десять лет, что была рядом. Счастья тебе, мой ангел".

"Будем рядом всегда – и в свете софитов, и в целебной тишине".

"Главное, чтобы тебе было комфортно и ты был счастлив. А мы всегда рядом, даже в тишине".

"Уважаю твой выбор, но тебя будет не хватать. Кроме того, у нас еще целый год впереди, не так ли?"

Реакция сети на решение MELOVIN завершить карьеру / Скриншоты из инстаграма

Что известно о карьере MELOVIN?