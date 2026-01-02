Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу MELOVIN. Он объяснил, почему принял такое решение.
Читайте также Это токсично и пренебрежительно, – MELOVIN не понравились слова Джамалы относительно его отказа от Нацотбора
Я завершаю карьеру в 2027 году. В последнее время я часто ловлю себя на мысли, что живу быстрее себя. Музыка, сцена, люди, ожидания – все это было и остается важной частью моего пути. Это мой прайм, мой опыт, моя благодарность. Но меняется не только время. Меняюсь и я,
– признался MELOVIN.
Певец добавил, что сейчас ему важно "побыть в другом фокусе", для себя, для родителей, для любимого человека, "без шума" и "без постоянного присутствия "онлайн"". MELOVIN отметил, что хочет быть честным с собой.
Я понял, что нельзя жить в том же ритме, когда внутреннее ощущение уже другое. И что пауза иногда единственный способ вернуть смысл,
– отметил он.
Однако артист анонсировал еще несколько концертов на 2026 год:
- 17 февраля – Ровно
- 18 февраля – Луцк
- 19 февраля – Тернополь
- 21 февраля – Житомир
- 22 февраля – Чернигов
- 28 февраля – Белая Церковь
MELOVIN завершает карьеру в следующем году / Скриншот из инстаграма певца
MELOVIN уходит со сцены в 2027 году / Скриншот из инстаграма
Реакция сети
- "Эти слова разбивают сердце. Всегда рядом, люблю!"
- "Мел, главное, чтобы ты был счастлив. Потому что это твоя жизнь. И только твоя. Ты сам можешь управлять ею. Главное – твоя жизнь, твои чувства и глубинное счастье в твоей душе. Обняла".
- "Буду ждать. Только твое творчество меня спасало десять лет, что была рядом. Счастья тебе, мой ангел".
- "Будем рядом всегда – и в свете софитов, и в целебной тишине".
- "Главное, чтобы тебе было комфортно и ты был счастлив. А мы всегда рядом, даже в тишине".
- "Уважаю твой выбор, но тебя будет не хватать. Кроме того, у нас еще целый год впереди, не так ли?"
Реакция сети на решение MELOVIN завершить карьеру / Скриншоты из инстаграма
Что известно о карьере MELOVIN?
Настоящее имя MELOVIN – Константин Бочаров. Его музыкальная карьера началась в 2015 году, когда парень принял участие в 6 сезоне талант-шоу "X-Фактор".
На кастинге MELOVIN исполнил песню "Без бою" рок-группы "Океан Эльзы" и прошел в тренировочный лагерь. Впоследствии он дошел до суперфинала и стал победителем проекта.
Константин представлял Украину на Евровидении-2018, которое проходило в Лиссабоне. На сцене песенного конкурса он исполнил песню Under The Ladder и в финале занял 17 место.
Дебютный альбом певца Face to Face вышел в 2017 году. В прошлом году MELOVIN отпраздновал 10-летие карьеры. Он отправился в тур по Украине и сыграл большой концерт в Киеве в Stereo Plaza.