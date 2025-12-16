MELOVIN оказался в списке тех, кого Джамала выбрала как потенциальных кандидатов. Но 24 ноября стало известно, что певец отказался от участия, о чем сообщил в Threads. Позже музыкальный продюсер выразила собственное мнение относительно таких действий артиста, однако исполнителю не понравились слова певицы, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу.

Важно Люди теряли сознание и не могли забрать одежду: после концерта NIKOW произошла массовая давка

В одном из комментариев журналистам Джамала сказала, что позвонила Меловину 19 числа, чтобы поздравить с проходом в лонглист. На следующий день певец заявил, что снимает свою кандидатуру. Причина – концерты и плотный график.

Я написала, что я обиделась на него. Я действительно ему позвонила. Я его выбрала и комитет, но он сказал, что у него там концерт или что-то там ла-ла-ла-ла. Это не такая история, которой можно так распоряжаться,

– откровенно сказала Джамала.

MELOVIN в своих соцсетях сразу отреагировал на слова продюсера. Он назвал ее комментарий "токсичным и высокомерным". А также добавил, что перестает понимать исполнительницу.

MELOVIN отреагировал на слова Джамалы / Скриншот из инстаграм-сторис

Кроме того, он заявил, что не надо бояться говорить "нет".

Не стыдно сказать "нет". Евровидение – это не то от чего зависит твоя жизнь. Каждый придумает сотни причин почему я сказал нет. Выкрутит, чтобы хайпануть. Позвольте им делать это дело. Вам не надо оправдываться за НЕТ. И вы имеете право в последний момент отказаться если так почувствовали,

– написал артист.

MELOVIN о снятии кандидатуры с Нацотбора / Скриншот из инстаграм-сторис

Что известно о нынешнем Нацотборе на Евровидение-2026?