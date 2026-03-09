Подробностями MELOVIN поделился в программе "Ближе к звездам", выходящей на ютуб-канале телеканала ТЕТ.
17 февраля неизвестные сорвали концерт MELOVIN в Ровно, который должен был состояться в городском дворце культуры "Текстильщик". Они пришли с плакатами, на которых писало "Не за гей браки воюют герои", и выкрикивали лозунги против однополых отношений. Дело в том, что артист бисексуал и не скрывает свою ориентацию.
На место происшествия прибыли правоохранители, никаких столкновений или других правонарушений зафиксировано не было. Сам MELOVIN заявил, что ультраправая молодежь уже не впервые срывает его концерты.
Выступление в Ровно отменили из соображений безопасности, артист также не поехал в тур по другим городам Украины. Он должен был выступить в Луцке, Тернополе, Житомире, Чернигове и Белой Церкви.
Они угрожали, что побьют зрителей в зале. Команда нажала, что надо остановить сейчас всю эту историю. Они срывают концерты, срывают помощь, которая должна была быть направлена в этом году батальону "Айдар", которым мы неоднократно занимались. Пусть это будет на их совести,
– сказал MELOVIN.
Несмотря на инцидент, певец планирует новый тур по 40 городам Украины. Он заверил, что концерты состоятся.
У меня есть охрана. Моя команда также должна чувствовать себя в комфортные, потому что если что-то сыплется на меня, то команда может страдать. Поэтому сейчас все на серьезном уровне,
– отметил артист.
В то же время хейт, угрозы и переживания таки влияют на моральное состояние MELOVIN. Осенью прошлого года он попал в психиатрическую больницу из-за тяжелого депрессивного состояния и генерализованного тревожного расстройства.
Я стрессирую, поэтому я на антидепрессантах, у меня есть врач-психиатр. Я всегда стараюсь держать себя в тонусе, ведь должен быть тем маяком, который светит для других в самые темные времена,
– признался MELOVIN.
Когда артист проходил лечение в психиатрической больнице, его поддержала Анна Тринчер. Певица отправила коллеге подарки, сказала удалить социальные сети и ничего не читать.
Хоть мы и не общаемся каждый день, для меня Аня – это близкий человек. Если ей что-то будет надо, я всегда тот, кто возьмет трубку в 4 утра, в 2 ночи,
– подчеркнул певец.
MELOVIN также высказался о разрыве с женихом Петром Злотей.
Никаких измен не было. То, как меня любил этот человек, – это было прекрасно. Ряд обстоятельств, которые не дали возможности продолжать эти отношения, останутся между нами. Но это не связано с какой-либо драмой, которую можно представить. Я невероятно благодарен Петру за все это время,
– заверил он.
Что известно об отношениях MELOVIN и Петра Злоти?
В конце февраля MELOVIN неожиданно объявил о помолвке. Петр Злотя сделал ему предложение на Майдане Независимости в Киеве, подарив 501 красную розу и золотое кольцо итальянского бренда DOMIANI.
Уже в феврале артист сообщил, что разошелся с женихом, но подробностями не поделился.
Впоследствии Злотя намекнул на причину разрыва с MELOVIN. Военный медик рассказал, что строил отношения, в которых чувствовал себя виноватым. Петр призвал подписчиков не жертвовать собой ради любви.